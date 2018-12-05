Словакия выслала российского шпиона с дипломатическим статусом

В российской СВР отказались комментировать ситуацию с высылкой российского дипломата обвиняемого в шпионаже.

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в сборе разведданных. Об этом заявил премьер-министр Петр Пеллегрини в среду, сообщает «Reuters».

Отмечается, что о шпионской деятельности дипломата узнали от военной разведки.

«Мы выслали его с 22 ноября, и он уехал из Словакии в течение 48 часов», – заявил Пеллегрини журналистам.

В то же время, российский «Интерфакс» сообщает, что в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ воздержались от комментариев о высылке российского дипломата.

«Мы не комментируем подобные сообщения», – заявил в среду руководитель пресс-бюро СВР РФ Сергей Иванов.

В Австрии 1 декабря взяли под стражу отставного полковника по подозрению в шпионаже в пользу России.

Австрийский отставной полковник, которого подозревают в шпионаже в пользу России, все же взят под стражу, сообщало «Associated Press».

По данным информагентства, 70-летнего мужчину задержали 30 ноября. Сотрудники прокуратуры Зальцбурга заявили, что он взят под стражу на время проведения расследования. Более подробную информацию они предоставлять отказались.

Сообщается, что мужчину отпустили на свободу 13 ноября. Тогда суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры, требовавшей оставить его под стражей. После этого прокуратура направила апелляцию на это решение в суд Линца.

«Reuters»