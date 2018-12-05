В России заявили о готовности к обмену захваченных украинских моряков

Пресс-секретарь Путина высказался о потенциальной готовности России рассмотреть предложения по обмену захваченных украинских моряков.

Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом журналистам в среду, сообщает российский «КоммерсантЪ».

На просьбу прокомментировать звучащие в Киеве предложения об обмене, Песков сказал:

«Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться».

«Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу», – отметил Песков.

Он дал понять, что, Россия продолжит судить украинских моряков, а «звучащая на Западе критика не является поводом для отмены «предусмотренных российским законодательством процедур».

Как сообщалось, Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России.

25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

29 ноября президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за плененных украинских военных.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов может состояться только после возвращения Россией захваченных украинских моряков и судов.

«КоммерсантЪ»