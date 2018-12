В ЕС одобрили санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО

Под санкции ЕС попали 9 лиц ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО.

Послы ЕС в среду решили ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию «выборов» в ОРДЛО. Брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк написал об этом в Twitter .

«Послы ЕС приняли решение ввести санкции против 9 лиц, ответственных за организацию «выборов» на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел ЕС утвердят это решения 10 декабря», – написал он.

EU ambassadors have decided to sanctions 9 people responsible for organizing the "elections" in eastern #Ukraine in November. EU foreign ministers will rubber stamp the decision on 10 December. #Russia

