Страсбургская Богоматерь. Россия проиграла Pussy Riot в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека отказал правительству России в пересмотре решения по делу «Мария Алехина и другие против РФ» в Большой палате.

Приговор девушкам, вознесшим панк-молитву Богородице с призывом прогнать Путина, отменен окончательно. В деле Pussy Riot поставлена точка, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

А вы говорите, что нет хороших новостей, связанных с Россией. Они безусловно есть, однако новости эти специфичны, и надо уметь их отыскивать. Надо знать места, где они гнездятся и откуда разлетаются по свету.

Таких мест немного, и одно из самых известных – французский город Страсбург, в котором располагается ЕСПЧ. Орган, занятый преобразованием плохих новостей в хорошие, и среди них нередко попадаются российские. Как, например, вчера, когда оттуда пришло сразу два сообщения, которые должны быть отмечены в графе «торжество справедливости».

Впрочем, одно из них, в котором описывались судьбы жителей Чечни и Ингушетии, все-таки трудно назвать совсем уж хорошей новостью. Ибо речь идет о людях похищенных и исчезнувших без следа, замученных, запытанных, убитых. Соответственно и статьи Европейской конвенции, по которым семьи погибших судились с государством, не умевшим и не желавшим расследовать эти похищения, отличаются предельной жесткостью формулировок: право на свободу и личную неприкосновенность, запрещение пыток и бесчеловечного обращения, право на жизнь…

И хотя суммы выплат пострадавшим родственникам велики, ясно, что живую боль и чувство безвозвратной потери они едва ли восполнят. Не говоря уж о том, что разбирательства в Страсбурге порой длятся десятилетиями, и данный случай не был исключением, и возможности судей весьма ограничены. Они могут наказать страну, творящую произвол, но убийц покарать не могут. Оттого справедливость торжествует в отведенных ей тесных рамках, и все же это справедливость.

У Марии Алехиной, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой все по-другому. Во-первых, они, слава богу, живы. Во-вторых, давно на свободе, включая тех, кому присудили двушечку. В-третьих, они вообще победители, вне зависимости от исхода дела в ЕСПЧ.

Тем не менее вердикт страсбургских судей, последовательно признавших незаконными приговор Хамовнического суда и его утверждение в отношении Надежды и Марии в Мосгорсуде, а также отвергнувших жалобу Минюста РФ, где настаивали на их виновности, – это еще одна победа. Долгие дни и месяцы, проведенные в СИЗО и в колонии, не вернуть, и Богородица до сих пор медлит с ответом, но в историю свои имена они вписали, и это героическая история. От начала до конца.

Они вышли на сцену в эпоху массовых протестов, спровоцированных известной рокировочкой. Их судили в разгар Болотного дела, и процесс по делу Pussy Riot с его прокурорами, взывавшими к постановлениям Трулльского собора, и свидетелями обвинения, разучившимися считать деньги и отдавать сдачу, стал одним из самых трагикомических за все годы путинского режима и разоблачительных для власти.

Пребывание Алехиной и Толоконниковой в зоне обернулось адом для лагерной администрации. Они освободились почти одновременно с Ходорковским, и это стало событием столь же поразительным, как и помиловка, которую Путин выписал бывшему олигарху. Общей нашей викторией, за которой не то чтобы прозревался конец эпохи, но возникали некие надежды. Надежды на то, что в прямых столкновениях с властью, если постоянно напоминать ей о позорных судах и приговорах, возможны весьма неожиданные повороты.

Вообще массовое уныние, переходящее в отчаянье и бесконечные локальные разборки в демократической среде, тогда еще не так захлестывали социум, как сегодня, а чувство тотальной безнадеги не было преобладающим. Надя с ее бесстрашным бесстыжим взором и Маша с клоунским лицом сами по себе символизировали другую Россию, способную выстоять в схватке с этой, которая умеет только тупо сажать и калечить людям судьбы. Крым еще был не наш, и мы просто не знали, куда нас скоро потащат, и не догадывались, что Трулльский собор по сути неотличим от Солсберецкого.

Что ж, тем ценней эта внезапная победа, эта весточка из прошлого, из древних времен – решение ЕСПЧ, согласно которому «Мария Алехина и другие» одерживают верх в поединке с РФ. Среди этих других, о чем выше уже сказано, и мы с вами, тоскующие по хорошим новостям и вспомнившие теперь, откуда они берутся.

Причем там, в Страсбурге, лежит и ждет своего часа еще множество дел, подобных завершившемуся и вовсе на него не похожих. Что ж, будем терпеливо ждать оттуда добрых вестей, понимая, впрочем, что хорошие новости раритетны и география их однообразна. Ближе Страсбурга и разве что Гааги нет судов, в которых российских граждан судят по закону.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»