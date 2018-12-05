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Зона "русского мира"

Великая Тартария, или почему в Крыму начали подозревать неладное, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
05 декабря 2018

В России проводится «форум добровольцев». Украинский журналист Цимблюк обратил внимание на наиболее интересные моменты проводимого мероприятия.

Международный форум добровольцев в России, Лавров как главный гвоздь программы и размышления о ситуации в мире. Мысли о Крыме и почему нельзя обращаться к Владимиру Владимировичу, – об этом рассказывает в своем видеоблоге корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Наиболее, и несомненно, знаковым стало выступление на мероприятии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В этом выступлении есть ряд особенных моментов напрямую касающихся российско-украинских отношений.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, крым, Роман Цимбалюк, Россия, Сергей Лавров, Украина

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