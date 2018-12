В Кремле ответили на ультиматум США по ракетному договору

В США заявили о том, что расторгнут договор с Россией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), если Кремль в течение 60 дней не выполнит своих обязательств в рамках соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова утверждает, что Москва соблюдает условия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Вашингтон знает об этом. Так она прокомментировала заявление госсекретаря Майка Помпео, который объявил, что через 60 дней США выйдут из договора, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, не нарушает договор.

«Мы можем пригласить лично Помпео на испытания комплекса 729, и он увидит, что ракета летит на 498 км и не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности», – сказал он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на выдвинутые США обвинения.

«Россия – это не та страна, которой можно ставить ультиматумы», – сказал он.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон дает России 60 дней на выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, после чего США выйдут из соглашения, передает агентство «AFP».

#BREAKING The US has given Russia 60 days to comply with a Cold War-era nuclear treaty which Washington has threatened to leave, Secretary of State Mike Pompeo says pic.twitter.com/SHRLiEzPVc

— AFP news agency (@AFP) December 4, 2018