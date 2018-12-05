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Новости

Порошенко назвал дату проведения Объединительного собора украинской православной церкви

«Украинско-Российское обозрение»
05 декабря 2018

Объединительный собор украинской поместной церкви пройдет в храме Софии Киевской 15 декабря 2018 года.

Архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, состоится 15 декабря. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Объединительный Собор, который должен провозгласить создание автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни», – написал Порошенко.

«Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии», – написал глава государства.

«Московский Патриархат не будет диктовать условий, клеймить, кто у нас канонический, а кто – безблагодатный. Верующие будут сами выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит. И мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт», – написал президент.

«Вселенский Патриарх и Синод отвергли все претензии РПЦ на Украину как якобы каноническую территорию РПЦ. Они приняли и подтвердили решение предоставить автокефалию, то есть независимость Православной Церкви Украины. Они подготовили Томос — грамоту, эту независимость подтверждает», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, 29 ноября Синод Вселенского патриархата одобрил проект устава новой церкви.

19 ноября, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что объединительный Собор состоится в декабре. Точную дату он пообещал утвердить на заседании 27-29 ноября. После этого президент Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировали, что на заседании Синода также утвердят Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: автокефалия УПЦ, Варфоломей, Кирилл, Общество, Петр Порошенко, политика, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ, Филарет

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