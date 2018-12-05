Порошенко назвал дату проведения Объединительного собора украинской православной церкви

Объединительный собор украинской поместной церкви пройдет в храме Софии Киевской 15 декабря 2018 года.

Архиерейский собор, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении церкви и избрать ее предстоятеля, состоится 15 декабря. Об этом сегодня сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

«Объединительный Собор, который должен провозгласить создание автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и выберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни», – написал Порошенко.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2018

«Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей сообщил мне, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии», – написал глава государства.

Його Всесвятість Вселенський Патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського Патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського Патріархату взяти участь у цій історичній події. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2018

«Московский Патриархат не будет диктовать условий, клеймить, кто у нас канонический, а кто – безблагодатный. Верующие будут сами выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит. И мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт», – написал президент.

Московський Патріархат не буде диктувати умов, клеймити, хто у нас канонічний, а хто — безблагодатний. Віруючі самі обиратимуть, до якої церкви їм ходити, ніхто нікого ні до чого силою не спонукатиме. І ми не дамо Кремлю розпалити міжрелігійний конфлікт. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2018

«Вселенский Патриарх и Синод отвергли все претензии РПЦ на Украину как якобы каноническую территорию РПЦ. Они приняли и подтвердили решение предоставить автокефалию, то есть независимость Православной Церкви Украины. Они подготовили Томос — грамоту, эту независимость подтверждает», – подчеркнул Порошенко.

Вселенський Патріарх та Синод відкинули усі претензії РПЦ на Україну як нібито канонічну територію РПЦ. Вони прийняли і підтвердили рішення надати автокефалію, тобто незалежність Православній Церкві України. Вони підготували Томос – грамоту, яка цю незалежність підтверджує. — Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2018

Напомним, 29 ноября Синод Вселенского патриархата одобрил проект устава новой церкви.

19 ноября, Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что объединительный Собор состоится в декабре. Точную дату он пообещал утвердить на заседании 27-29 ноября. После этого президент Петр Порошенко и спикер Верховной Рады Андрей Парубий анонсировали, что на заседании Синода также утвердят Томос о предоставлении автокефалии украинской церкви.

11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины, а также официально утвердил, что церковью-матерью Украине является Константинополь. Также Синод признал недействительной анафему главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

«Украинско-Российское обозрение»