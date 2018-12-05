Экс-президенту Януковичу будет вынесен приговор по делу о госизмене

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Сегодня было запланировано выступление подсудимого с последним словом, однако Янукович не смог выступить по видеосвязи. Защита бывшего Президента Виктора Януковича просит Оболонский районный суд Киева остановить рассмотрение дела до его выздоровления, передает «Левый Берег».

По словам адвоката Александра Горошинского, Янукович серьезно и надолго болен. Горошинский даже предложил допросить израильского врача, который осматривал экс-президента.

Адвокат Александр Байдик отметил, что выступить по видеосвязи из больницы сам Янукович не может, так ка это «будет унижать честь и достоинство».

Судья Владислав Девятко отклонил ходатайства адвокатов и ушел в совещательную комнату.

Напомним, 30 октября суд завершил дебаты по делу Януковича, начатые 16 августа. Прокуратура просит приговорить экс-Президента к 15 годам тюрьмы по обвинению в госизмене.

«Левый Берег»