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Новости

Муженко: Военная угроза с стороны России – наибольшая с 2014 года

«Reuters»
05 декабря 2018

Россия накопила на границах Украины, а так же в оккупированных Крыму и Донбассе значительные военные силы и не скрывает своих агрессивных планов.

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года. Командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявил об этом в интервью «Reuters» во вторник

Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа «Т-62 М» на расстоянии 18 км от украинской границы.

Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины.

По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.

«Reuters»

Tags: война, Муженко, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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