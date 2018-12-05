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Политика

Война близко? Россия не скрывает своих агрессивных планов

Ольга Мусафирова, «Новая Газета»
05 декабря 2018

В Украине дали оценку агрессивным действиям России. «Радужных» иллюзий никто не испытывает, у всех ощущение, что Украина столкнется с новым витоком войны со стороны России…

На восточных границах страны со стороны России сосредоточено 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений: батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, спецподразделения ГРУ и МВД РФ, разворачиваются полевые госпитали, сообщил в фейсбуке Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины, подчеркивая, что он не пугает народ, а только констатирует факты. В августе 2014-го, затем в 2015 году подобные сообщения подтверждались спутниковой съемкой, публикуемой миссией США в НАТО, пишет на страницах «Новой Газеты» собственный корреспондент в Киеве Ольга Мусафирова.

Их комментировал, в частности, нидерландский бригадный генерал, директор Комплексного кризисного центра управления операциями Нико Так. Актуальные кадры космической съемки-2018 пока не обнародованы.

Начальник Генштаба Муженко дает последние данные по дислокации российских войск на границе.

Зато оппозиционные политики, даже те, кто проголосовал в Раде в поддержку инициативы президента, уже начали говорить об «искусственно созданном поводе» для военного положения. В понедельник Юлия Тимошенко предложила заслушать в закрытом режиме главу государства, секретаря СНБО и руководителей силовых структур, чтобы рассказали, как развивается ситуация. В тот же вечер Петр Порошенко и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко ответили на эти вопросы открыто, и не только Юлии Тимошенко – пришли на прямой эфир ток-шоу «Свобода слова» на канале ICTV. Цитирую выдержки из сказанного президентом Украины.

«Моряки-герои спасли Украину»

– …Они готовы были взять лоцмана. Они пребывали на месте стоянки 6–7 часов – начальник Генерального штаба скажет точнее (Муженко кивает). А потом командир, видя обострение провокаций, отдал команду возвращаться в Одессу. И когда корабли тронулись с места, возвращаясь, на них было осуществлено нападение, а потом открыт огонь – когда уже находились в нейтральных водах Черного моря. На что надеялись? На то, что не хватит выдержки.

На то, что украинские моряки откроют огонь в ответ и будут раненые россияне. И это станет поводом для открытия широкомасштабной агрессии против нашего государства.

Кадр предоставлен программой «Свобода слова» всеукраинского телеканала ICTV.

Моряки отвели от нас на некоторое время эту угрозу.

Во время заседания Военного кабинета было внесено предложение о немедленном объявлении военного положения – для обеспечения безопасности людей, для отпора российской агрессии. В полночь я собрал СНБО. Заслушал доклады военных. Было продемонстрировано размещение и резкое увеличение российских войск вдоль всей российско-украинской границы и в акватории Азовского моря. Я принял решение подписать указ про введение военного положения.

«Гарантирую: выборы состоятся 31 марта 2019 года»

– …Для чего вводится военное положение? Есть две модели. Первая – для ограничения конституционных прав и свобод граждан. Так поступают диктаторы. Есть вторая модель. Защитить украинского воина законодательно, предоставив ему право применять оружие в случае широкомасштабной российской агрессии.

Кадр предоставлен программой «Свобода слова» всеукраинского телеканала ICTV.

Чтобы прекратить все инсинуации, я внес предложение в Раду: поддержать армию, которая, наравне с церковью, пользуется наибольшим доверием в государстве. Решение приняли, указ президента поддержали законом. Одновременно провел переговоры с главой Рады, попросил определить срок президентских выборов. Я как президент гарантирую – выборы состоятся 31 марта 2019 года. И не будет никаких причин для того, чтобы их переносить.

«Защищать государство будем мы сами, а не дядьки из Вашингтона»

– …Большая международная солидарность с Украиной дает нам надежду на санкции, на поддержку Украины летальным оружием, на военных советников. В том числе сегодня, во время пребывания на полигоне «Гончаривка», где мы наблюдали завершение боевого слаживания бригад…

(Обращаясь к Муженко: «Я знаю, каких именно бригад, но, наверное, не стоит называть в эфире?» Начальник штаба соглашается: «Не надо».)

Президент Украины Петр Порошенко, командующий Сухопутных войск канадской армии Жан-Марк Лантье и командующий Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе Кристофер Каволи (слева направо) во время военных тактических учений по боевой стрельбе в селе Гончаровское.

Бригады выдвигаются на позиции, определенные Генштабом. Рядом со мной стояли: по правую руку – командующий Сухопутными войсками США в Европе, а с другой стороны – командующий Сухопутными войсками Канады. Но защищать государство, дорогие мои соотечественники, будем мы с вами, а не дядька из Вашингтона, или Оттавы, или Брюсселя.

Ольга Мусафирова, «Новая Газета»

Tags: война, Муженко, Петр Порошенко, Россия, Украина

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