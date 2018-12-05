Муждабаев: Украина должна защищаться сама – прямым текстом говорят из Америки

В первую очередь – это наша обязанность и наших мозгов, рук дело. Без паники. И никаких иллюзий, обид тут быть не должно.

4 декабря 2018 года в Киеве прошла встреча с недавно назначенным заместителем Госсекретаря США Джорджем Кентом (бывшим первым замом посла США в Украине). На встречу в числе 5 журналистов был приглашен и я, – делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в ролике на своем YouTube-канале.

К чему она в ближайшем будущем приведет? К окончательной утрате доверия к оппозиции и к «оппозиционной» журналистике в РФ как таковой. К дискредитации на уровне даже не явлений, а смыслов.

Она была в режиме он-зе-рекордс, то есть все, сказанное там, цитировать можно. Разговор шел по-английски, поэтому его смысл я перескажу, не искажая ни в коем случае смысла сказанного Джорджем Кентом. Которого в Украине многие – и с хорошей стороны – знают.

Он озвучивал официальную позицию Госдепа США и по политической, и по военной помощи, и по борьбе с коррупцией, и он был очень дипломатичен. Тем не менее, какие-то выводы по итогам сделать можно.

Давайте порассуждаем. А начнем с анализа военного положения и действий наших властей.

Айдер Муждабаев, YouTube