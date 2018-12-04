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Новости

Корабль ФСБ охраняет незаконную добычу песка возле Херсонской области

«Український мілітарний портал»
04 декабря 2018

Россия незаконно добывает песок в территориальных водах Украины – в Каркинитском заливе на Бакальской банке, что в 14 км от острова Джарылгач.

Добычу возле Скадовска Херсонской области прикрывает патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ «Аметист», передает «Український мілітарний портал».

По словам источников издания, «Аметист» осуществляет дежурство от мыса Тарханкут к Бакальской косе между Херсонской областью и оккупированным Крымским полуостровом:

Зона дежурства «Аметиста».

Работа земснарядов «Печора», «Трофа», «Иртыш» и «Амур» уже традиционно осуществляется на Бакальской банке, которая находится в районе патрулирования корабля Береговой охраны ФСБ РФ «Аметист»:

Район добычи песка.

По состоянию на 15:20 незаконную деятельность в указанном районе осуществляет земснаряд «Иртыш», который по данным системы AIS в 7:30 4 декабря шел курсом неподалеку от мыса Тарханкут:

Место положение земснаряда.

По состоянию на 15:20 завершил работу земснаряд «Амур» и зашел в порт поселка Черноморское:

Местоположение земснаряда.

Издание отмечает, что эта деятельность осуществляется оккупантами постоянно – оккупационная власть после перерыва с 2016 года возобновила эту незаконную практику.

Патрульный корабль Береговой охраны ФСБ РФ «Аметист» проекта 22460 предназначен для длительного патрулирования, его автономность составляет 60 суток. Он развивает скорость до 30 узлов и вооружен 30-мм артиллерийской установкой АК-630 и 12,7 пулеметом КОРД.

Этот корабль является аналогом ПСКР «Изумруд», участвовавшим в нападении на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива.

«Український мілітарний портал»

Tags: крым, Россия, Украина, фсб

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