В Украине продемонстрировали реконструкцию российской атаки на украинские суда возле Керченского пролива

Собрано 17 томов доказательств совершения Россией агрессии по отношению к украинским ВМС ВСУ.

Генеральная прокуратура показала реконструкцию атаки российских кораблей на украинские суда в Керченском проливе, сообщила в Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.

Она отметила, что следствием собрано 17 томов доказательств совершения Россией агрессии по отношению к украинским ВМС ВСУ.

«В частности, допрошены 75 свидетелей (командование ВМС, оперативные дежурные и их помощники, экипажи кораблей «Горловки» и «Балты» и другие военные должностные лица); допрошены трое пострадавших – родственники раненых военнослужащих; проведен 51 обзор документов и интернет сайтов; проведено два осмотра судов («Горловку» и «Балту»), которые вернулись в порт Одессы; получены доказательства радиопереговоров между кораблями Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно – воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ по ведению агрессивных действий, нападений на корабли ВМС ВСУ и членов экипажа; отобраны образцы голосов основных свидетелей – членов экипажей кораблей «Горловки» и «Балты»; получен ряд временных доступов к вещам и документам, которые выполняются в Одессе и Киеве», – написала Сарган.

Восьмерым лицам было сообщено о подозрении. В их числе – руководитель департамента береговой охраны, замруководителя Погранслужбы ФСБ адмирал Геннадий Медведев, командир сторожевого корабля «Дон» (таранил украинский буксир) Алексей Саляев, командир сторожевого корабля «Изумруд» (открыл огонь по украинским кораблям) Андрей Шипицын.

Также, по словам пресс-секретаря ГПУ, получено постановления суда о задержании подозреваемых с целью повода для рассмотрения ходатайств об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более 10 военнослужащим Черноморского флота РФ, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ – от младшего офицерского состава к генералам.

25.11.2018 під час здійснення переходу з порту Одеса до порту Маріуполь в районі Керченської протоки Збройні сили… Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

«Украинско-Российское обозрение»