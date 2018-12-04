Экс-охранник Яроша осужден в Брянске к четырехлетнему тюремному сроку

Суд в Брянске приговорил украинского солдата Шумкова, похищенного в Украине и вывезенного в Россию к четырем годам общего режима за участие в «Правом секторе».

Суд в России приговорил к четырем годам колонии общего режима украинского политзаключенного Александра Шумкова за участие в «Правом секторе». Как сообщает российское издание «Грани.Ru», такой приговор вынес во вторник Севский райсуд Брянской области.

Шумкову присудили точно такой срок, о котором просил прокурор.

Адвокат, защищавший политзаключенного, настаивал на оправдательном приговоре.

Шумкова признали виновным в «участии в деятельности экстремистской организации».

Сам украинец свою вину отрицал.

«Если рассматривать настоящее дело, то получается, Верховный суд запретил деятельность «Правого сектора» во всем мире. Поэтому возникает вопрос: а не много на себя берет власть РФ, решая, какие организации законные, а какие незаконные на территории Украины», – заявил Шумков на суде.

«Грани.Ru»