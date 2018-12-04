Медведчук больше не участвует в минских переговорах

Кум Путина Медведчук больше не участвует в работе ТКГ в Минске.

Пророссийский политик Виктор Медведчук перестал участвовать в Минских переговорах. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук, заменивший Леонида Кучму, сказал об этом в интервью «BBC-Украина».

«Насколько я знаю, на переговорах он был представителем СБУ и медиатором на уровне между президентами. Сейчас от СБУ – уже несколько раундов другой человек. А о роли Медведчука как политика и посредника в контактах между президентами – это другая тема, которая не касается минских переговоров», – заявил он.

В свою очередь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила в фейсбуке, что от СБУ в работе подгруппы принимает участие Юрий Кочанов, руководитель объединенного центра по освобождению заложников.

Напомним, что в 2018 году Медведчук вернулся в украинскую политику. Весной он заявил, что собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду в 2019 году, вступил в партию «За життя» и быстро стал одним из ее лидеров.

В 1997-2002 годах Медведчук был депутатом Верховной Рады второго-четвертого созывов, несколько лет занимал пост вице-спикера и первого вице-спикера. В 2002-2005 годах возглавлял администрацию президента Леонида Кучмы.

«BBC-Украина»