Украина просит ОБСЕ мониторить Азовское море

Россия не допускает миссию ОБСЕ на оккупированное побережье Азовского моря.

Украинская сторона на переговорах в Минске призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе мониторить акваторию Азовского моря и прилегающих территорий. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.

«Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники», – отметила Геращенко.

Росіяни і їх маріонетки сьогодні знову зірвали пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, яке ми готові… Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Украинская сторона выразила решительный протест недопуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные территории.

«При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове», – отметила Геращенко.

Также Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России.

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

«Украинско-Российское обозрение»