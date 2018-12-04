Украина просит ОБСЕ мониторить Азовское море

Россия не допускает миссию ОБСЕ на оккупированное побережье Азовского моря.
Украинская сторона на переговорах в Минске призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе мониторить акваторию Азовского моря и прилегающих территорий. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила об этом в Facebook.
«Украинская сторона осудила открытую вооруженную агрессию РФ в Азовском море и призвала СММ ОБСЕ, мандат которой распространяется на всю территорию Украины, немедленно начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий, которые должны быть свободны, согласно минским соглашениям, от тяжелого оружия и техники», – отметила Геращенко.
Росіяни і їх маріонетки сьогодні знову зірвали пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, яке ми готові…
Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 4 грудня 2018 р.
Украинская сторона выразила решительный протест недопуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Новоазовск и другие оккупированные территории.
«При этом российская сторона фактически заблокировала обсуждение военной провокации на Азове», – отметила Геращенко.
Также Украина требует немедленного освобождения 24 военнопленных моряков, находящихся в России.
Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.
Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.
Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.
Им предъявили обвинение в нарушении границы.
26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.
«Украинско-Российское обозрение»