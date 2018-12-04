Кто не пустил в Украину Гребенщикова?

Отмена концертов ряда российских звезд вызвала в Украине очередной приступ зрадофилии.

«Украинские спецслужбы вообще съехали с катушек и запретили ехать в Украину Гребенщикову, Макаревичу и Быкову! Какая поразительная узколобость!», – комментарии такого содержания, правда, в куда более резком стиле, начали появляться в соцсетях после информации об отмене или переносе выступлений десятков российских артистов из-за введения в стране военного положения, пишет Алиса Неделина на странице «Деловой Столицы».

Все дело в том, что Украина закрыла границы для мужчин в возрасте 18-60 лет. БГ, к примеру, на границе никто не остановит – он планировал ездить по Украине с гастрольным туром, посвященным собственному 65-летию (день рождения Гребенщиков отпраздновал 27 ноября). Но «Аквариум» – это не только БГ, но и музыканты, и другие члены команды, которые как раз и попадают в «опасную» группу.

Увы мне, вольному повесе!Забудь давнишнюю мечту:Я не прочту стихов в ОдессеИ лекций тоже не прочту.В приморский град… Опубліковано Дмитрий Львович Быков Понеділок, 3 грудня 2018 р.

Так что, даже если ты и друг Украины, но в возрастную категорию «кому за 60» не попал, сиди, братец, и сетуй дома. Дмитрий Быков по этому поводу уже наваял гневную поэму, в которой смешал в кучу неблагодарную Украину, еще более неблагодарную Европу и российских пингвинов.

Только вот загвоздка в том, что никакого повального «Не пущать!» на самом деле нет. Да, пограничники пачками заворачивают россиян на границе, но только тех, которые не могут доказать цель поездки. В Госпогранслужбе уточнили, что пропускают в Украину лиц, у которых есть дипломатический статус, обслуживают транспортные средства, имеют вид на жительство, могут четко подтвердить цель поездки (например, деловые переговоры) или если поездка носит гуманитарный характер.

Среди последних – «смерть или тяжелая болезнь близких родственников, лечение, обучение, приглашение для участия в определенных проектах или соревнованиях». То есть причин, по которым россиянин может попасть в Украину совершенно легально, множество. Пограничники говорят: первого декабря в Украину не пустили почти 100 граждан РФ, которые не подтвердили цель поездки. В то же время пропустили – 780 человек. Так где же зрада?

БГ, объясняя перенос (не отмену концертов) написал: «К сожалению, по причинам форс-мажора, наш тур по Украине сейчас не может состояться. Надеемся, что форс-мажор канет в Лету и мы вернемся к вам». Да, военное положение в любой стране мира – это форс-мажор со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И нет ничего удивительного в том, что кто-то решает переждать опасный период, а то мало ли. В конце концов, несмотря на лозунг «культуру в массы» те же музыканты не воздухом питаются, и в гастроли не за спасибо ездят, а как оно повернется с точки зрения бизнеса в таком непонятном положении – бабка надвое сказала. Многие, кстати, концерты-то и не отменяют.

Но есть в обсуждении этих запретов и отмены концертов еще несколько важных моментов, как нельзя лучше иллюстрирующих тезис о гибридности российско-украинской войны. В воскресенье, 26 ноября, когда РНБО собиралось на обсуждения вопроса о введении военного положения, во дворце «Украина» многотысячный зал хором подпевал «Ах, эта тройка с бубенцами» Александру Малинину. Между прочим, народному артисту Украины. За пять лет войны поток российских звезд шоубиза в Украину хоть и поредел, но не прекратился.

Одной рукой воюем, второй рукой платим деньги российским певцам. Часть населения уверена, что надо закрывать границы на замок, всех российских деятелей культуры гнать поганой метлой и вообще навсегда уяснить себе, что «российское равно вражеское и вредоносное».

Другая часть уверена, что всех под одну гребенку ровнять нельзя – у нас самих есть экземпляры похуже иных россиян. Тем более, уж никак нельзя предвзято относиться к деятелям культуры. Ну чем может навредить какой-то певец ртом? Сказала вон Чичерина давеча, что негры в Украину приезжают старух на огородах пострелять, так что с нее, болезной, возьмешь?

Вопрос в том, что, к счастью, полномасштабной войны нет. У нас такая себе полувойна. Активных боевых действий нет, тревожные чемоданчики – все еще неведомое понятие для большинства населения, каждый второй не знает, куда бежать в случае авианалета. Для многих украинцев война осталась в сводках с фронта, столь же далекого и непонятного, как война в Сирии или другой части света.

И это чувство безопасности, за которое стоит благодарить наших силовиков, позволяет нам сосредоточиться на поисках зрады внутри страны. Но если бы российские танки действительно перешли в наступление, а авиация начала сбрасывать бомбы на Киев, было бы кому-то дело до переноса концертов?

Алиса Неделина, «Деловой Столицы»