С российских сетевых адресов атаковали информресурсы украинской судебной системы

СБУ предотвратило кибератаки, многие попытки которых предпринимались с российских сетевых адресов.

Служба безопасности Украины пресекла кибератаку России на информационно-телекоммуникационную систему судебной власти в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась путем рассылки по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры незаметно загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации.

Сотрудники спецслужбы установили, что обнаруженная вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса. По заключению специалистов замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины.Негативные последствия кибератаки удалось нейтрализовать, а также остановить ее дальнейшнее развитие.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны поручил правоохранителям усилить защиту информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии и реестра избирателей в связи с возможным вмешательством России.

СБУ