Госдума призывает мировое сообщество «осудить Украину» за события в Керченском проливе

Госдума называет российское нападение на украинские суда в Керченском проливе – «грязным приемом Порошенко».

Государственная Дума РФ объявила, что инцидент возле Керченского пролива был провокацией Украины, и призвала мировое сообщество осудить ее. Текст обращения на пленарном заседании 4 декабря поддержали все фракции Госдумы.

«Виновником нынешнего обострения ситуации является П.Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей. В преддверии президентских выборов он цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов – сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы», – говорится в этом документе.

В обращении приводится российская версия событий возле Керченского пролива. Якобы три военных корабля Вооруженных сил Украины провокационно приблизились к побережью Краснодарского края (44°52′ северной широты и 36°31′ восточной долготы).

«Украинские военные игнорировали предупреждения и законные требования российских пограничников, направляли оружие в их сторону, опасно маневрировали, создавали угрозу для безопасного движения гражданских судов в акватории», – говорится в обращении.

Российские депутаты считают, что погранслужба РФ не имела другого выхода, кроме как применить «силовое предупреждение» и захватить украинские корабли.

Депутаты Госдумы осуждают действия украинских властей и «их покровителей на Западе» и призывали «миролюбивые» политические силы «оценить деструктивный курс официального Киева».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили два украинских катера и буксир. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен.

Украина расценила это как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

Государственная Дума России