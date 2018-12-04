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Зона "русского мира"

Что ждет российских мужчин, которые не успели выехать из Украины, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
04 декабря 2018

Цимблюк разрушает мифы «русского мир» в прямом эфире «Эхо Москвы».

Нацлидер Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко вопрос пленных украинских моряков, захваченных Россией, – об этом рассказывает в эфире программы «Живой гвоздь» на радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Путин больше склонен к обсуждению «мировых проблем» с президентом США Дональдом Трампом, чем устранению реальных угроз порождаемых Россией.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: война, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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