Что ждет российских мужчин, которые не успели выехать из Украины, – Цимбалюк

Цимблюк разрушает мифы «русского мир» в прямом эфире «Эхо Москвы».

Нацлидер Владимир Путин отказывается обсуждать с президентом Украины Петром Порошенко вопрос пленных украинских моряков, захваченных Россией, – об этом рассказывает в эфире программы «Живой гвоздь» на радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Путин больше склонен к обсуждению «мировых проблем» с президентом США Дональдом Трампом, чем устранению реальных угроз порождаемых Россией.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»