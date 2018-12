Трамп и его окружение. Куда метит Кремль?

После отмены встречи в Аргентине Дональд Трамп вновь готов говорить с Владимиром Путиным.

На этот раз президент США заявил, что хотел бы когда-нибудь обсудить с главами России и Китая прекращение гонки вооружений. В Москве приветствовали намерение американского лидера, правда, с оговоркой – если этому не помешают чиновники администрации Белого дома. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Трамп в своем стиле решил сгладить последствия срыва встречи с Путиным, и Кремль это оценил.

Очередное важное заявление и снова через Twitter.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018