Трамп и его окружение. Куда метит Кремль?

После отмены встречи в Аргентине Дональд Трамп вновь готов говорить с Владимиром Путиным.

На этот раз президент США заявил, что хотел бы когда-нибудь обсудить с главами России и Китая прекращение гонки вооружений. В Москве приветствовали намерение американского лидера, правда, с оговоркой – если этому не помешают чиновники администрации Белого дома. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Трамп в своем стиле решил сгладить последствия срыва встречи с Путиным, и Кремль это оценил.

Очередное важное заявление и снова через Twitter.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

Может быть, опять так совпало, но ответ из Кремля поступил фактически молниеносно. Дмитрий Песков заявил, что Москва готова приветствовать такой диалог, если, конечно, действия администрации США не разойдутся со словами президента.

Наверное, здесь можно прочитать некий намек на то, что или Трамп не самостоятелен в принятие решений, или же враждебное окружение умышленно срывает диалог президентов. Может быть, здесь есть и то, и другое. Тем не менее, очередной твит Трампа можно считать своеобразным извинением перед Путиным из-за срыва встречи.

Скорее всего, в Кремле это послание оценили или, по крайней мере, услышали. Так или иначе, Дмитрий Песков раскрыл подробности того, что именно собирались обсуждать главы России и США в Буэнос-Айресе, – это глобальное разоружение. Да, именно эти $716 млрд в год. То самое сумасшествие.

Это можно интерпретировать в том ключе – ну что ты опять натворил, Дональд? Слушаешь, не пойми кого… Это же такая важная тема – проблема выживания человечества, а здесь какие-то корабли и провокатор Порошенко. Разве это сопоставимо, когда сотни миллиардов жизней на кону? Это говорит Песков сейчас и сам Владимир Путин днями раньше. Сами же американцы хотели встретиться. Но нет, видимо, Украину не перешагнуть и за скобки не вынести.

Можно сколько угодно раз пенять Западу, что он не о международном праве печется, а собственных имперских интересах, и что Трамп, на самом деле, тянется к нам всей душой, но ему мешают интриганы из администрации. Но этим делу не помочь: у них есть свои стандарты, и они думают, что Россия хочет забрать себе Азовское море вслед за Крымом и не хотят этому пусть косвенно, но способствовать. И пока такое мнение существует, никакие переговоры и личные встречи невозможны.

Что же делать? Продолжать обижаться, указывать на козни администрации или же попытаться сделать какие-то шаги навстречу.

Может быть, не грех и поговорить с Порошенко при американском и другом уважаемом посредничестве. Все-таки мировая безопасность на кону, не шутки же. Пусть бы плыли украинские катера в свой Мариуполь. Тем более, Трамп судя по его Twitter готов к разговору.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»