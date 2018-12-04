Что на самом деле произошло в Керченском проливе?, – Олещук

Россия продолжает ставить себя выше международного права.

Очевидно, мы наблюдаем переход России к новому этапу современного империализма – установление собственного суверенитета де-факто, в «явочном порядке». И, судя по мировой реакции, Россия полностью достигла своих целей, пишет на свое странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

По сути, к чему сводится позиция России? Украинские корабли нарушили ее границу. Хотя есть документы, из которых ясно следует, что никто ничего не нарушал. И Россия эти документы не денонсирует, она их просто игнорирует.

Що насправді відбулося у Керченській протоці?Очевидно, ми спостерігаємо перехід Росії до нового етапу модерного… Опубліковано Петром Олещуком Понеділок, 3 грудня 2018 р.

Таким образом, Россия продолжает ставить себя выше международного права. Это важно, ведь, похоже, по мнению российских руководителей именно это является необходимым атрибутом «сверхдержавы».

Россия пытается изображать из себя США. Конечно, так, как сама это все представляет.

Что дальше?

Явочное расширение суверенитета мир проглотил. Теперь Россия продолжит экспериментировать в этом направлении. Наиболее очевидные кандидаты – украинское побережье Черного моря. Я бы особо посмотрел на остров Змеиный. Он расположен стратегически, при полном преобладании на море оккупация его – вопрос не очень сложный. Могут просто продолжить пиратство в Черном море.

Это все будет только декларацией России своего статуса «сверхдержавы». То есть, того, кто не ограничен предписаниями, а только собственными интересами.

Интересно, что аннексию Крыма они еще хотели вписать в актуальную правовую парадигму. Все эти референдумы, выборы, конституционные акты. Теперь, очевидно, не сильно утруждаются, что логично. Реакция других игроков зависит не от формальных процедур, а от реальных раскладов сил.

Петр Олещук, Facebook