Порошенко встретился с семьями захваченных Россией моряков

Президент Украины Порошенко настаивает на том, что Россия обязана без каких-либо условий немедленно освободить украинских моряков.

Президент Украины Петр Порошенко встретился с семьями находящихся в плену в России украинских моряков. Порошенко написал об этом на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

«Спасибо семьям наших моряков за сегодняшнюю встречу. Не русским неправедным судом судить наших ребят! Они по статусу, по Женевской конвенции являются военнопленными и не подсудны ни одному кремлевскому суду. Почему? Там нет ни правды, ни справедливости, ни закона», – говорится в сообщении.

Вся Україна пишається нашими моряками-героями. Пишається тим, як вони себе поводили під час агресії, під час атаки і на «Бердянськ», і на «Нікополь», і на буксир «Яни Капу».Тоді доля України була на волосині, і якби не витримка, якби не залізна воля, і якби не патріотизм наших бійців, невідомо як би розвивалися події. Зараз вся Україна об’єдналася навколо підтримки наших моряків.Дякую кожному з батьків наших хлопців і сподіваюся, що після звільнення моряків з полону матиму нагоду сказати кожному ще більше слів вдячності і підтримки. Те, як мужньо хлопці тримаються, викликає захоплення: вони тримають і психологічне навантаження, і тиск ФСБ, і аж ніяк не піддаються цьому тиску. Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 4 грудня 2018 р.

Президент подчеркнул, что Россия должна освободить украинских моряков, и что это является главным требованием.

«Сегодня весь мир требует от Путина освободить украинских героев и прекратить агрессию», – добавил он.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ «Бердянск» и «Никополь». Несколько моряков были ранены.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово», а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора «Матросская тишина».

«Украинско-Российское обозрение»