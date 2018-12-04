Грузопоток через украинские порты Азовского моря сократился почти вдвое

В случае прекращения российской блокады Азовского моря грузопоток может возрасти на 800 тыс. тонн в год.

Украинские морские порты «Бердянск» и «Мариуполь» могут увеличить перевалку грузов на 800 тыс. тонн в год в случае прекращении противоправных действий со стороны России. Администрации морских портов Украины представила такой прогноз, передает «Интерфакс-Украина».

«Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, которые привели к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. В то время как беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив позволило бы увеличить объемы перевалки в украинских портах на Азовском море почти на 800 тыс. тонн в год», – говорится в сообщении АМПУ.

По данным администрации, ситуация c судоходством в Азовском море остается сложной и по состоянию на вторник прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые направляются к портам «Бердянск» и «Мариуполь».

«За последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и нынешних безосновательных задержек судов порты «Мариуполь» и «Бердянск» уменьшили объемы перевалки почти вдвое – до 8,9 млн. тонн. Это, в первую очередь, экспорт продукции украинских производителей в Италию, США, Турцию, Египет, Тунис, Великобританию, Францию, Сирию», – отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, порты «Мариуполь» и «Бердянск» уже сталкивались с ситуацией, когда проход судов через Керченский пролив был закрыт нескольких дней – во время монтажа арок Керченского моста. Однако нынешняя задержка более длительная.

«Фактически суда, которые направлялись к азовским портам Украины, не могли пройти с Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря. 1 и 2 декабря. Благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров к портам «Мариуполь» и «Бердянск» прошли шесть судов, одно из которых ожидало прохода с 17 ноября», – сообщил Р.Вецкаганс.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, АМПУ продолжает реализацию проектов по дноуглублению в портах Азова.

«Сейчас мы работаем собственным флотом, потому что ведущие международные компании пока не хотят заводить свой специализированный флот в Азов. Это не позволяет в полном объеме реализовать проекты дноуглубления каналов и акваторий «Мариуполя» и «Бердянска», – подчеркнул глава АМПУ.

Кроме этого, Администрация морпортов ведет реконструкцию причалов, реализует совместные инвестиционные проекты со стивидорными компаниями и готовится к обеспечению ледовой навигации на Азове.

Как сообщил директор морпорта «Мариуполь» Александр Олейник, морской торговый порт «Бердянск» недовыполнил финплан на этот год на 50%.

«В этом году Бердянский порт недосчитался около $4 млн… А в Мариупольском порту, начиная с 2014 года, объем грузоперевалки сократился в разы – до 5,5 млн с 14 тонн в год», – сказал он по итогам пресс-конференции в Бердянском порту. При этом он уточнил, что технические возможности Мариупольского порта позволяют перегружать до 20 млн тонн в год.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры сообщило о разблокировании Керченского канала. Так, по состоянию на 3 декабря 2018 года прохода через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море на вход ожидали 17 судов, на выход – одно, еще девять судов находились у причалов портов.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины сообщило, что в Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов вследствие блокирования РФ Керченского пролива. Утром 25 ноября РФ заблокировала проход по Керченскому проливу для украинского буксира «Яны Капу», двух катеров «Бердянск», «Никополь» и захватила эти суда с экипажами.

«Интерфакс-Украина»