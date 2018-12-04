Россия частично разблокировала украинские порты на Азовском море

Россия частично разблокировала движение в Керченском проливе и на Азовском море, однако по прежнему задерживает и досматривает суда идущие в украинские порты Бердянск и Мариуполь.

Движение судов в Керченском проливе осуществляется, порты Бердянск и Мариуполь частично разблокированы. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил об этом во вторник, информирует пресс-служба ведомства.

«Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов», – сказал министр.

«Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено», – уточнил он.

По словам Омеляна, на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход – 1.

Еще 9 судов стоят у причалов в портах.

Омелян подчеркнул, что разблокирование украинских портов стало возможным благодаря скоординированным действиям украинской власти, жесткой и однозначной международной реакции, а также вниманию со стороны иностранных СМИ.

Чуть ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью на телеканале «UATV» заявил, что в Керченском проливе около 170 судов ожидают прохода.

По его словам, Россия в первую очередь пропускает собственные и иностранные суда, идущие в их порты, а в последнюю очередь – суда, следующие в украинские порты.

«Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленькой проливе влияет на безопасность судоходства», – сказал Цигикал.

Ранее Министерство по вопросам оккупированных территорий сообщило об аварийных ситуациях с судами, которые ждали прохода через Керченский пролив в условиях блокады со стороны РФ.

Министерство инфраструктуры Украины