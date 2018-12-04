Пограничники задержали водителя микроавтобуса за перевозку граждан Украины в Россию через оккупированный Крым

Разоблачена преступная схема транзита с территории Украины, через оккупированный Крым на материковую часть России.

Правоохранители разоблачили схему переправки граждан в Российскую Федерацию транзитом через временно оккупированную территорию Крыма, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что в Херсонской области разоблачили и прекратили деятельность канала незаконной переправки лиц через госграницу.

При въезде на материковую часть Украины в КПВВ «Чонгар» был задежан водитель микроавтобуса, гражданин Украины, который по предварительной договоренности перевозил двух граждан Украины в РФ и обратно транзитом через оккупированный Крым.

В рамках этого же уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по месту проживания водителя и владельца компании перевозчика.

«Установленным порядком были изъяты документы, средства связи и другие вещи, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательства противоправной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются. В действиях правонарушителей усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч.2 ст.332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)», – говорится в сообщении.

Напомним, из-за военного положения Украина закрыла въезд в Крым для иностранцев.

ГПСУ