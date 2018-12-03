Нельзя появляться на одной сцене с пугалами «русского мира», – Портников

Украинские эстрадные исполнители – от певцов до ди-джеев – должны, наконец, понять одну очень простую вещь. Их музыка в России никому не нужна.

То, что популярная украинская группа «Казка» опровергла возможность общего выступления с представителями российской «попсы» – хорошая новость. Как и то, что прима украинской эстрады София Ротару, пусть и спустя пять лет после начала войны России против Украины, не отправится участвовать в очередной московской сборной «солянке», пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Украинские эстрадные исполнители – от певцов до ди-джеев – должны, наконец, понять одну очень простую вещь. Их музыка в России никому не нужна. А нужны они сами – в качестве наглядного доказательства того, что украинская эстрада остается частью «русского мира», что в каждом концерте на двадцать русских исполнителей может найтись один «хохол», которому вежливо поаплодирует зал. Конечно, они не могут, как мы, но стараются.

В советские времена украинка София Ротару, чукча Кола Бельды, «Песняры» и Яак Йоала исполняли важную декоративную функцию – имитировали братство народов вокруг московского «Голубого «Огонька». Но никто не сомневался, что настоящие песни исполняются на русском языке московскими исполнителями, а все остальные «туземцы» – лишь способные эпигоны этих самых «настоящих» артистов. Ну а когда «туземцы» переходили на русский язык, московский или новосибирский зритель благодушно умилялся их акценту: какие смешные!

Но то были времена империи, времена, когда Украина была оккупирована Россией не только культурно, но и самым что ни на есть прямым образом, когда она была просто российской колонией. Зачем украинским артистам играть унизительную роль массовки «русского мира» я решительно не понимаю. Ради большего количество публики? Ради денег? Но никакая публика, никакие деньги не заменяют самоуважения творческой личности.

А какое уважение к себе может сохраниться, когда ты в очередной раз появляешься на сцене в компании Баскова и прочих Лолит? Их готовность быть использованным собственным режимом ради пропаганды «русского мира», ради вечного исполнения чепухи под «фанеру» еще можно понять – они свои среди своих. Но в этой солянке, в этом рассольнике пошлости украинским артистам места быть не должно.

Виталий Портников, «Espreso.TV»