Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о прекращении Большого договора с Россией

В законопроекте говорится, что российская агрессия привела к нарушению большинства статей договора, превратив его в фикцию.

Президент Петр Порошенко 3 декабря внес в Верховную Раду проект закона о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он зарегистрирован в парламенте под номером 0206.

В пояснительной записке к документу говорится, что продолжающаяся агрессия Россия привела к нарушению большинства статей Договора, о чем Украина систематически подчеркивает в дипломатической переписке. «Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно ухудшает нарушение условий договора», — говорится в объяснении.

В связи с этим Верховной Раде предлагается прекратить с 1 апреля 2019 года действие Большого договора.

Прекращение действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения этого договора до прекращения его действия.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 году Россия нарушила договор, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на это Украина решила не разрывать договор, а дождаться его прекращения.

Верховная Рада Украины