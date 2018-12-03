Россия стала лидером антипатий общественных настроений украинцев

Социологическое исследование продемонстрировало, что более половины украинцев не скрывают своего негативного отношения к России.

50% украинцев чувствуют «теплое» или «очень теплое» отношение к Польше, тогда как 52% – «холодное» или «очень холодное» отношение к России. Исследование Социологической группы «Рейтинг», которое проводилось по заказу Международного республиканского института (IRI) свидетельствует об этом.

Теплее всего опрошенные граждане Украины относятся к Польше (50%), Европейскому Союзу в целом (49%) и Беларуси (47%). Процент опрошенных украинцев, которые относятся к этим странам (и объединению) «холодно» или «очень холодно» относительно небольшой: Польша (5%), ЕС (8%), Беларусь (6%).

Лидером антипатий украинцев является Россия. 20% опрошенных относятся к РФ «очень тепло» или «тепло», тогда как 52% – «холодно» или «очень холодно».

К Румынии «очень теплое» или «теплое» отношение испытывают 21% опрошенных, «холодное» или «очень холодное» – 12%.

К Венгрии «очень теплое» или «теплое» отношение испытывают 23% опрошенных, «холодное» или «очень холодное» – 17%.

Вместе с тем Румыния является лидером среди стран, к которым украинцы относятся нейтрально (62%).

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 29 сентября по 14 октября 2018 года. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.

«Рейтинг»