Украина заявила протест против российской агрессии в Азовском море и Керченском проливе

Протест был выражен в связи с захватом украинских катеров и незаконном удержании военных моряков.

Украинская делегация в Комитете по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) выразила категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом в плен трех украинских военных катеров и членов их экипажей в районе Керченского пролива, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинская сторона осудила многочисленные факты дискриминационных проверок судов, следующих в украинские порты, что является нарушением Конвенции ООН по морскому праву и двусторонних украинско-российских соглашений.

Также в МИД добавили, что в поддержку позиции Украины высказались делегации 34 стран-членов ИМО, среди которых Австралия, Великобритания, Грузия, Канада, ФРГ, Франция и США, которые поддержали требования украинской стороны и осудили очередной акт вооруженной агрессии России против Украины.

Как сообщалось, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

Пресс-служба МИД Украины