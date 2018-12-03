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Новости

НАТО намеренно усилить свое присутствие в Черном море

«Европейская Правда»
03 декабря 2018

В ответ на российскую агрессию против Украины в Азовском море и Керченском проливе НАТО увеличивает свое присутствие в черноморском регионе.

НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент «Европейской правды».

«НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии», – сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и предоставляет политическую и практическую поддержку.

«Европейская правда»

Tags: агрессия, Азовское море, НАТО, Россия, Украина, Черное море

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