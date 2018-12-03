Невероятно живучий миф о «белых колготках», – Бабченко

Россия окружает все свои конфликты особыми «легендами» – смеси жуткой фантазии с абсолютным абсурдом. И эти «легенды» удивительно живучи.

Ну, ладно, черт с ними, с электриками в бронежилетах. Я готов допустить, что коммунальщики, выезжавшие под артобстрелами – совсем, к слову, не со стороны ВСУ – ремонтировать подачу воды на «Азовсталь», в итоге трансформировались в электриков в бронежилетах на столбах.

Более того, я даже готов допустить самих электриков в бронежилетах. Потому что наслушаешься Чичерину про негров снайперов с чашкой кофе и бабушек в огородах, и еще не так на столбах раскорячишься. Бог с ним.

Ну, ладно, черт с ними, с электриками в бронежилетах. Я готов допустить, что коммунальщики, выезжавшие под артобстрелами… Опубліковано Аркадієм Бабченком Понеділок, 3 грудня 2018 р.

Но, черт возьми, насколько же потрясающе живучим оказался миф о белых колготках! Просто неубиваем. Легенда всех времен и народов.

Впервые этот миф появился еще в девяносто втором в Приднестровье, оттуда перекочевал в Абхазию, расцвел наипышнейшим цветом в Первую чеченскую, затем во вторую, в Грузии поутих и опять в полный рост заколосился на Донбассе.

Шестая война! И еще десять войн переживет. Эти прибалтийские биатлонистки – они такие. Четверть века с одной войны на другую мотаются. И все в одних и тех же колготках. Просто что-то невероятное.

Какие там легенды Древней Греции. Какой там эпос Эллады. Какие, к чертям, Персей, Орфей, Тесей и Артемида.

Белые колготки! Заткнут за пояс любую мифологию любых майя с шумерами.

Чичерина зуб дает.

Аркадий Бабченко, Facebook