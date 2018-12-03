Российская химическая атака против Украины. Перспективы будущего урожая

Весенняя посевная кампания в Украине под угрозой срыва: рынок заполонили низкосортные минеральные удобрения из России и других постсоветских стран, действующих на стороне Москвы.

По оценкам экспертов, доля российского контрафакта колеблется в пределах 30-40% от всей продаваемой продукции, пишет редакция издания «Деловой Столицы».

За 2017 год Россия поставила в нашу страну удобрений на 2 миллиарда долларов, заняв суммарно 70% всего отечественного рынка, о чем мы писали в публикации «Черный рынок минеральных удобрений: российская угроза украинскому АПК». В это году тенденция не изменилась: по данным Союза химиков Украины, за 2018 года импорт удобрений вырос до 57% в общем объеме потребления, в то время как до 2014 года его доля составляла менее 15%. Часть импорта из РФ распределили между собой Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Литва, Польша и Турция.

Поэтому экономический эффект от введенных Кабинетом министров антидемпинговых пошлин оказался не таким существенным, как ожидалось. Специализированное издание «Латифундист» цитирует Виталий Саблука, заместителя директора Института аграрной экономики: «Импортные марки удобрений из Узбекистана, Казахстана, Болгарии и других стран – это не что иное, как «замаскированная» продукция российских производителей. Причем качество ее оставляет желать лучшего. Что в итоге сказывается и на урожайности». Активист ВО «Свобода» Александр Аронец массовый импорт российской продукции назвал атакой на украинский чернозем и элементом спланированной гибридной войны России.

Как рассказал нам советник Союза химиков Украины Игорь Гольченко, зачастую сертификаты качества не предоставляются при импорте, особенно из России, чтобы скрыть либо производителя, если такой находится под санкциями, либо чтобы не платить антидемпинговую пошлину. Какой-либо контроль качества или химического состава ввозимых удобрений на границе не производится: «Союз химиков Украины неоднократно обращался в Государственную таможенную службу и в Миндоходов с требованием проведения контроля химического состава ввозимых удобрений, но ни одного конструктивного ответа или действия со стороны этих органов мы так и не дождались».

Как сообщает аграрное информационно агентство Agravery, херсонский фермер Роман Д. при засеве озимой пшеницы решил добавить в почву азотно-фосфорное удобрение узбекского производства. Захотел сэкономить денег, поскольку азиатский продукт стоил на 30% меньше аналогов.

«Сто раз уже пожалел о том, что взял узбекскую аммофоску. Ее гранулы забили мне все сошники из-за того, что были нестандартного размера. Пришлось сеялки ремонтировать. И время потерял, и деньги потратил. Потом мне уже знакомый фермер сказал, что я купил какой-то российский суррогат, расфасованный в Узбекистане», – жалуется аграрий. И таких историй украинские хлеборобы могут рассказать предостаточно.

Схожая ситуация произошла и с харьковским фермером Валентином Собко. Он пожаловался на некачественную аммиачную селитру, произведенную в Казахстане: «Скажу честно – меня подкупила цена. Если обычно за тонну платишь 8700-9500 гривен за тонну, смотря какой производитель, то я сторговался за 7500 гривен. Думал, что сэкономил, а через три месяца вся селитра превратилась в один большой кусок камня. Целая тонна!», – рассказал аграрий в комментарии Agravery.

Пришлось украинским фермерам столкнуться в этом году и с неожиданным явлением: у них стали покупать пустую тару, оставшуюся от минеральных удобрений, чтобы повторно ее использовать как упаковку продукции. «Особенно интересуются, если есть упаковка от белорусских, меньше от узбекских или казахстанских удобрений. Сначала было непонятно зачем это делается, а потом выяснилось, что в нее по второму кругу фасуют российский контрафакт», – цитирует одного из участников рынка сайт Bizagro.

Активист ВО «Свобода» и популярный блогер Александр Аронец на своей Facebook-странице рассказал о классической схеме продажи контрафакта и фальсификата: фермерам предлагают минеральные удобрения, произведенные под известным брендом. Если у потенциальных покупателей закрадывается сомнение в качестве продукции (упаковка, вес, состав) то дилеры подсовывают аналог, выпущенный якобы по лицензии, но на 15-20% дешевле.

Основу «лицензионных» удобрений нередко составляет настоящие, а вот дальше начинается «алхимия»: содержимое из оригинальной пачки смешивают с порошком с тяжелыми металлами (обычно это кадмий) и радиоактивными элементами. В лучшем случае пропорция выглядит 2 к 1. Полученное «удобрение» фасуется в новые мешки и продается ничего не подозревающим фермерам. А кадмий – очень токсичный металл и при попадании в продукты питания он впоследствии наносит вред здоровью человека. Но даже если настоящее удобрение смешали с безобидным мелом или золой, то аграрий все равно останется в проигрыше – он в разы недополучит запланированный урожай из-за того, что не выдержан баланс питательных веществ для почвы.

На упаковках самопальных удобрений указывается некорректная информация о содержании, пишутся абстрактные цифры, ничего не имеющие общего с реальным содержимым. Проблема в том, что установить соответствие удобрения стандарту можно только в специализированных лабораториях: например, недавно в карбамидно-аммиачной смеси, привезенной из России, азота оказалось меньше 20%, а норма составляет 28-32%.

Российские компании-производители «Дорогобуж», «Еврохим» и «Уралхим» практически весь 2017 год работали по таким схемам, утверждают в Союзе химиков Украины:

«Эти схемы предполагают добавление в аммиачную селитру гранул сложных удобрений (механическое смешивание), незначительного количества кальция, фосфора/серы или других микроэлементов. По сути, это та же самая аммиачная селитра с абсолютно тем же воздействием на почву, но по документам состав удобрения формально изменяется, и в результате такие манипуляции позволяют оформлять импортируемые удобрения уже под другими таможенными кодам (ТНВЭД). Соответственно, это позволяет импортерам уклоняться от уплаты таможенных сборов и платежей. Поскольку контроль со стороны таможенных органов отсутствует – товар без пошлин попадает в Украину.

Только за прошлый год размер недополученных Украиной пошлин по этой статье составил более 90 миллиона долларов», – заявил Игорь Гольченко. Главный аналитик по рынку агрохимии ИА «Инфоиндустрия» Михаил Саницкий в комментарии изданию «Агроинсайдер» отметил, что среди минеральных удобрений проблема №1 – это фальсификат карбамидно-аммиачной смеси (КАС). «Расплодилось много мошенников, которые «бодяжат бурду» и выдают ее за КАС. И с фальсификатом жидких удобрений бороться сложно», – отметил он.

Карбамидо-аммиачная смесь (КАС 32) содержит 32% азота. Благодаря этому химическому элементу КАС получается очень плотным по консистенции. Но если удобрение разбавить обычной водой и добавить обычную поваренную соль, то внешне ее будет не отличить от оригинальной КАС. Результат использования такого «удобрения» оказывается плачевным: полностью «сгорает» урожай и наносится вред грунту. Производство «бурды» – побочное следствие введенных Правительством Украины весной 2017 года антидемпинговых пошлин в размере 31,8% для двух видов – карбамида и КАС.

Санкции рассчитаны на пять лет. Как сообщает издание «Пищепром Украины», до введения этих мер Россия была основным внешним поставщиком азотных удобрений в Украину, занимая до 90% импорта – и это после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе! В преддверии 2019 года украинские эксперты аграрного рынка настроены пессимистично.

«Потери урожая будут однозначно», – утверждает глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков в нашей публикации «Риски-2019: дефицит урожая и потери миллиардов гривен». По мнению Виталия Саблука, «пшеница потеряет 10% потенциала урожайности, а это 5 миллиардов гривен произведенной продукции. Для конкретного фермера это 800-1000 гривен недополученной прибыли с каждого гектара, что в комплексе негативно повлияет на ВВП – то есть пенсии, социальные выплаты, валютные поступления».

Ранее мы писали, что у засилья российской контрабанды есть два негативных последствия для Украины: уничтожение собственной химической промышленности и агропромышленного комплекса из-за некачественных удобрений. Чтобы побороть контрабанду минеральных удобрений нужно с ней по-настоящему бороться.

В Союзе химиков Украины нам рассказали, что основные пункты пропуска российских удобрений – это Сумская, Черниговская и Харьковская таможни. С июня по сентябрь 2018 года через эти три пункта заехало около 200 тысяч тонн удобрений из РФ без уплаты пошлин и без проверки химического состава.

Знакомые с ситуацией аграрии не под диктофон говорят, что лазейки на украино-российской границе, через которые идет траффик удобрений, всем прекрасно известны – и правоохранителям в том числе. И даже придумывать новые схемы не нужно, ведь старые, о которых мы уже писали, прекрасно работают. Только выигрывает от этого не украинские фермеры и страна в целом, а те, кто производят и поставляют сюда фальсификат – Россия и ее пособники.

«Деловая Столица»