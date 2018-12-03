Моряки и Мариуполь. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив

Когда начинаешь думать об этом, то лучше не думать.

Грустно мне. Я понимаю, что не для того перекрыли Керченский пролив, чтобы с извинениями вернуть нормальное судоходство в ответ на требования мирового сообщества. Не для того стреляли по украинским катерам, чтобы отремонтировать их и опять же с извинениями вернуть ВМФ, не для того арестовали наших моряков и организовали «чистосердечные признания» перед телекамерами (а я еще помню такие «признания» диссидентов в 70-е прошлого века), не для того увезли их в Москву и поселили в Лефортово, чтобы опять-таки с извинениями освободить и вернуть Украине, пишет на своей странице в Facebook писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский.

А сделано было это для того, чтобы заблокировать с моря Мариуполь. Для того чтобы показать «мировой общественности», что великая Россия может сделать все, что захочет.

Грустно мне. Я ясно понимаю, что не для того перекрыли керченский пролив, чтобы с извинениями вернуть нормальное… Опубліковано Борисом Херсонским Субота, 1 грудня 2018 р.

Сделано это было и для того, чтобы погнать очередную пропагандистскую волну и оживить задремавшую ненависть к Украине.

А подал ли Трамп руку Путину или не подал, это не так и важно. Тем более, он опомнился и сказал, что отношения у него с Путиным хорошие и в будущем он охотно с Путиным поговорит.

Есть ли у Украины враг, готовый в любой момент начать новую войну? Есть! Есть ли у Украины союзник готовый на риск, чтобы встать на защиту нашей «независимости и территориальной целостности». Нет.

Когда начинаешь думать об этом, то лучше не думать.

Ошибается ли действующий президент и его окружение, поднимая языковой вопрос и церковную проблему в нынешней ситуации. Ошибается. Да, очень патриотично говорить об этом. Но вот я беседовал с несколькими десятками молодых людей. Лишь две женщины иногда посещают церковь. Иногда. И обе – Московского патриархата, не отдавая себе отчет, какую миссию эта «единственная правильная» играет в нашей стране.

Путин заявил, что пока у нас у власти «партия войны» (то есть проевропейская), война будет продолжаться. Она у нас не только гибридная, она ползучая, затяжная.

Борис Херсонский, Facebook