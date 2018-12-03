Россия в одиночестве и изоляции, – Дризе

Владимиру Путину все же удалось обсудить с Дональдом Трампом конфликт с Украиной в Черном море, но не удалось его переубедить.

Именно из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе американский президент за двое суток до встречи с российским коллегой на саммите G20 отменил эти переговоры. На самом форуме в Аргентине между лидерами было несколько неловких моментов. Но, как рассказал Путин, в итоге он коротко пообщался с Трампом. «Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя», – заявил российский президент. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что отсутствие результата – тоже результат.

Все начиналось драматично, а закончилось как всегда. В самолете на пути в Аргентину Владимир Путин и вся делегация России узнает, что Трамп отменил встречу с российским коллегой. Но есть еще шанс встретится на ногах. По крайней мере, есть возможность донести свою точку зрения. Быть услышанным. У Ангелы Меркель – лидера второй по значимости мировой державы – ломается самолет. Канцлер Германии, которая славится своей рассудительностью, летит обычным рейсом и опаздывает к открытию саммита. Президента Франции Эмманюэля Макрона с супругой никто не встретил. Это вообще мистика какая-то – плохой знак. С самого начала не задалось.

И вот первый официальный день заседаний «двадцатки». Белый Дом отменяет встречу с Путиным и на ногах тоже. Президенты России и США не приветствуют друг друга на церемонии фотографирования. Трамп проходит мимо Путина, а тот делает вид, что не замечает коллегу. Потом пришли сообщения, что все-таки они поздоровались. Но, как и где именно, непонятно. Зато российский президент показательно по-дружески обменивается любезностями с Саудовским принцем бен Салманом.

Но потом все как-то успокаивается. Путин встречается и с Меркель, и с Макроном. Объясняет им на пальцах и с помощью рисунков суть конфликта в Керченском проливе, вернее, свою правоту и провокационность режима Порошенко. И с Трампом в итоге удается переговорить на ногах. И в этом случает Путин объясняет свою позицию, пытается донести до партнеров суть произошедшего. Но в итоге каждый остается при своем мнении.

Главный вывод заключается в том, что все-таки, наверное, серьезного международного кризиса вокруг России удается избежать. Это не 2014 год. Президент России, видно, не исключает обмена украинских моряков, если Киев предложит, то есть некая возможность переговоров допускается. С другой стороны, заметно, что в Кремле рассчитывали на встречу с Трампом, готовились и расстроились из-за ее отмены, чтобы там ни говорили. Не очень верится в то, что если бы она состоялась, что-то бы сильно изменилось.

Однако, может быть, в Москве думали по-другому. В итоге между Россией и Западом улучшений не произошло, но, видимо, и глобальных ухудшений тоже. Украина продолжает бурлить – пытается развить успех. Но, скорее всего, наступление Порошенко захлебывается. Ничего существенного предпринимать, видимо, западные партнеры далее не намерены, разве что призывать стороны к сдержанности.

Но можно ли считать вот такой результат общения Путина с мировыми лидерами достижением? В нынешней ситуации, наверное, да. Лишь бы не было хуже. Но в целом заметно, что Россия не может ничего предложить, кроме обвинений в двойных стандартах и предвзятости. Никаких инициатив – одни обиды. И не хотели мы с вами встречаться, это была ваша инициатива.

Следующий саммит «двадцатки» – летом 2019 года. Долго ждать. При этом на сегодня ощущения такие, что и эта встреча не состоится. Говорить не о чем. Так что России придется привыкать к своему международному одиночеству. Это и есть долгосрочный тренд. Ни Запада, ни Востока. Свой собственный путь или остановка, как кому нравится. И никаких результатов – как главное достижение.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»