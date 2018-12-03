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Политика

Зачем России наши корабли?, – Цимбалюк

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
03 декабря 2018

Путин озвучил новую порцию претензий к Западу, но не объясняет причин российской агрессии против Украины.

Владимир Владимирович или ошибся, или думает действительно, что погнался за кораблями США, и теперь остается дождаться, когда России выставят счет за пленных украинских моряков, – об этом рассказывает в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Давая публичные интервью нацлидер Путин делает упор на противостояние «Россия–Запад», но при этом все его агрессивные действия проявляются исключительно к Украине. И объяснений этому феномену нет.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: агрессия, Владимир Путин, ЕС, Роман Цимбалюк, Россия, США, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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