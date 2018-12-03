Зачем России наши корабли?, – Цимбалюк

Путин озвучил новую порцию претензий к Западу, но не объясняет причин российской агрессии против Украины.

Владимир Владимирович или ошибся, или думает действительно, что погнался за кораблями США, и теперь остается дождаться, когда России выставят счет за пленных украинских моряков, – об этом рассказывает в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Давая публичные интервью нацлидер Путин делает упор на противостояние «Россия–Запад», но при этом все его агрессивные действия проявляются исключительно к Украине. И объяснений этому феномену нет.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»