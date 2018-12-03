За последние дни более трехсот россиян получили запрет на въезд в Украину

За минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 57 россиян пытавшихся въехать в Украину.

С начала действия правового режима военного положения в 10 областях Украины в страну не были пропущены около 300 граждан Российской Федерации. Руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил об этом сегодня, пишет «Интерфакс-Украина».

«С начала введения военного положения в этих 10 областях не пропустили почти 300 граждан РФ. За последние 5 суток россияне со своей стороны не пустили 150 украинцев. При этом они не объясняют причину отказа и не предоставляют никаких документов», – сказал Демченко.

Украинские пограничники при отказе во въезде четко объясняют основания и причину отказа, а также выдают документ, т.н. «карточку отказа», где все прописано.

«За минувшие сутки в областях, где введено военное положение, 57 россиян не были пропущены. Среди них кроме тех, кто не мог подтвердить цель поездки, были лица, которым запрещен въезд в Украину, а также те, кто посещал оккупированные территории Украины», – рассказал руководитель пресс-службы.

Демченко также констатировал уменьшение потока желающих граждан РФ въехать в Украину. По его словам, среднесуточное количество желающих въехать в Украину сейчас составляет 1,3-1,5 тыс человек.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала введение военного положения в 10 пограничных областях Украины с 26 ноября по 25 декабря 2018 года.

«Интерфакс-Украина»