В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о российских планах захвата Мариуполя и Бердянска

В Москве не признают своей агрессии против Украины и продолжают сваливать «всю вину» на украинскую сторону.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия собирается захватить украинские города Мариуполь и Бердянск, чтобы «пробить коридор» к оккупированному Крыму. Он сказал об этом журналистам в понедельник, сообщает российский «Интерфакс».

По его словам, подобные заявления Порошенко — «это еще одна попытка каким-то образом спровоцировать напряженность» ,а также связаны с предстоящими президентскими выборами на Украине.

«Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то», — заявил Песков.

Ранее в интервью немецкому «Funke Media Group» президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупирован Крым, захватив Мариуполь и Бердянск.

«Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу, что масштабы российской агрессии будут расти», – добавил он.

«По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира», – сказал также Порошенко.

Также президент утверждает, что у него есть полная информация по резкому увеличению количества российских войск вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

27 ноября глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что у России есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

«Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что в РФ есть планы относительно и Мариуполя, и всего побережья.

Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитарних действий, в России есть планы и по отношению ко всему Югу до Приднестровья, и по расчленению Украины», – подчеркнул министр.

По словам Климкина, для Путина само существование Украины – «фундаментальная проблема для его системы», и именно поэтому РФ на этом не остановится.

26 ноября постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко заявил, что со стороны России исходит явная угроза вторжения в Украину и захвата ее городов Бердянск и Мариуполь.

«Дальнейшая эскалация со стороны России не может быть исключена. В соответствии с имеющимися оперативными данными, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска», – рассказал дипломат.

Он потребовал от России немедленно освободить 23-х захваченных украинских моряка, 3 украинских военных корабля, силой отбуксированных в Керчь, а также разблокировать проход через Керченский пролив.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.

«Интерфакс»