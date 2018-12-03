Московские страдания о запрете на въезд в Украину и оккупированный Крым

Иностранным журналистам теперь нужно специальное разрешение, чтобы попасть в Крым через украинскую границу.

Министерство информационной политики Украины после введения военного положения в стране разъяснило правила въезда для СМИ. Получать разрешение журналисты должны будут в миграционной службе. Будут ли здесь какие-то ограничения для россиян, в министерстве не уточнили. На прошлой неделе Украина запретила въезд в страну для мужчин, граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Ограничение будет действовать до конца декабря. Обозреватель «КоммерсантЪ FM» Михаил Гуревич рассуждаето том, какими будут последствия этого решения.

Граждане России, регулярно пересекающие границу с Украиной, испытали в конце прошлой недели, как говорили в СССР, чувство глубокого удовлетворения. Наконец-то, после четырех с лишним лет пограничного ребуса с допросами, многочасовыми ожиданиями и даже депортациями им было сказано, что отныне вопрос закрыт.

Во всяком случае, для мужчин от 16-ти до 60-ти. Говорят, в Верховной Раде предлагали облегчить муки путешествий и россиянкам, но решили, что у врага есть не только паспортные, но и гендерные особенности. Правда, в Киеве подчеркнули, что запрет будет действовать только до 26 декабря, а потом, если военное положение не продлят, все вернется на круги своя.

Потому что на реализацию мечты многих из посещающих Украину россиян о введении визового режима не готова ни их Верховная Рада, ни наша Государственная дума. В Киеве заботятся о судьбе трех миллионов соотечественников, работающих у нас, а по поводу мнения Думы в Кремле еще, видимо, не решили.

Визовые условия с бывшими братскими республиками в целом вызывают у политиков и экспертов разнообразные вопросы. С одной стороны, многих волнует целесообразность введения виз для стран Средней Азии, а с другой, почему-то продолжает действовать визовый режим с Грузией. В результате, кстати, грузинская молодежь в массе своей давно уже учится где угодно, но только не в России.

Впрочем, это вопрос стратегических последствий введения ограничений на въезд, а украинская тема сугубо тактическая. Никакой угрозы в мигрантах из «незалежной» Москва резонно не видит. Наоборот, в рамках активного использования обеими сторонами терминов времен Великой Отечественной ситуация прекрасна — тогда к врагу работать добровольно никто не ездил.

Так что с имиджем все хорошо, а граждане страдают. Уверен, что для большинства введение виз было бы очень удобным решением. Дабы не доказывать каждый раз на въезде, что ты не боевик, прилетевший с пересадкой в Минске для участия в частных военных компаниях. А просто сходить в украинское посольство и получить годовое или, чем черт не шутит, пятилетнее разрешение. И потом, не опасаясь проблем на границе, спокойно планировать в Киеве рабочие встречи или визиты к родственникам.

Но, боюсь, надежды напрасны. В Раде вопрос о введении виз или разрыве дипотношений поднимался неоднократно и никакого успеха не имел. Это вам не российские интернет-сервисы запрещать. Как говорилось про запрет «Яндекс.Карт», чтобы русские танкисты в случае наступления не получили данных. Видимо, о пробках.

Одним словом, решение пограничной службы и грозный твит Порошенко ничего нового в жизнь полутора миллионов россиян, ежегодно приезжающих на Украину, не привнесли. Только душу взбудоражили. Да и то лишь мужикам на месяц. Хотя лиха беда начало.

Михаил Гуревич, «Коммерсантъ FM»