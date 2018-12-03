В России предъявили «обвинения» украинским военным морякам

Украинских военнослужащих задержанных в нейтральных водах Черного моря «обвинили» в «незаконном» пересечении границы.

Военным Военно-морских сил Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины, задержанным в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы, сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов, передает «ТАСС».

«Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»)», – сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко.

Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом.

«Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием», – добавил адвокат.

По его словам, «волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи».

Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января. Их доставили из аннексированного Крыма в СИЗО Москвы.

«ТАСС»