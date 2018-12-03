Книг рекордов Гиннеса назвали «российским» оккупированный Севастополь

Рекорд зафиксированный в оккупированном Севастополе установил гражданин Беларуси, в сертификате город назван «российским».

В сертификате Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records), который в Севастополе получил гражданин Беларуси, город указан как территория РФ, сообщает «Громадське» со ссылкой на сайт Guinness World Records.

«Александр Бендиков (Беларусь / Россия) установил в Севастополе, РФ, мировой рекорд по балансированию предметов. Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей», – говорится на сайте.

«Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу. Рекорд был установлен еще в мае, зафиксирован недавно», – пишет «Громадське».

«На действия Книги рекордов Гинесса Министерство иностранных дел пока не отреагировало», – добавляет издание.

Книга рекордов Гиннесса – ежегодный справочник уникальных достижений людей и животных, неслыханных природных явлений и выдающихся событий шоу-бизнеса, масс-медиа и культуры.

Как сообщалось, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконным. Против РФ были введены экономические санкции.

«Громадське»