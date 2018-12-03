Новые машины для соколов ВСУ. Перевооружение штурмовой авиации Украины

В первый день зимы на аэродроме в Василькове произошла церемония передачи армии авиационной техники.

При этом все было проведено на самом высшем уровне – с участием президента Порошенко и всего высшего военного руководства, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

В строевые части было передано достаточно большое количество модернизированной авиационной техники и беспилотников отечественного производства. Однако все это стоит рассматривать прежде всего как подведение итогов работы авиационного кластера «Укроборонпрома» за год, так как большинство самолетов, например, уже были переданы в строевые части в течение всего текущего года и уже освоены личным составом.

Больше всего было передано учебно-боевых Л-39 «Альбатрос». Причем два самолета для 203-й учебной авиационной бригады (г. Чугуев Харьковской об.) были капитально отремонтированы. А вот машины для 831-й бригады тактической авиации в Миргороде были модернизированы в Одессе по варианту Л-39М1. Что в принципе вполне объяснимо – если «чистые» машины будут использованы исключительно для подготовки курсантов, то модернизированные борта будут использоваться для поддержания летных навыков летчиков-истребителей. Поэтому модернизированные Л-39М1 получают новый двигатель АИ-25ТЛШ, а также комплекс бортового радиоэлектронного оборудования.

Кстати, судя по выделенным средствам в рамках Госзаказа, одесситы за 2018 г. должны были сдать пять машин, а значит, что до конца года еще один Л-39 (по всей видимости, в модернизированном варианте) станет в строй Воздушных сил ВСУ.

Два МиГ-29МУ1, модернизированные на Львовском авиаремонтном заводе, получила 204-я бригада тактической авиации, недавно переведенная на аэродром Луцк. Выведенная из Крыма весной 2014 г. бригада испытывала острую нехватку авиационной техники, так как россияне захватили наиболее «свежие» и отремонтированные МиГи. Теперь же «крымчане» получили серьезное пополнение своего парка.

Правда, хотелось бы, что бы это были машины, модернизированные по другой, более современной программе – МиГ-29МУ2 с возможностью применения управляемого оружия класса «воздух-поверхность». Они гораздо более востребованы в условиях жесткого противостояния на Азовском и Черном море, да и для ведения полномасштабных боевых действий на других направлениях у нас явно мало машин непосредственной поддержки на поле боя. Единственным таким типом остается штурмовик Су-25 (кстати, о программе его модернизации давно ничего не слышно – видимо, износ довольно значительный).

Всего одним истребителем-перехватчиком Су-27С1М пополнилась 831-я бригада тактической авиации в Миргороде. Эта отечественная модификация советской машины разработана еще в 2013 г., однако после 2014 г. в значительной степени была изменена прежде всего из-за отказа от комплектующих российского производства. Например, при модернизации радиолокационной прицельной станции Н001 часть блоков закупается в Китае.

В числе дополнительного оборудования, позволяющего применять машину как днем, так и ночью в любых погодных условиях большая часть аппаратуры – отечественного производства. В том числе приемник системы спутниковой навигации СН-3307-02 производства «Оризон-Навигация», малогабаритный самолетный дальномер МСД-2000В, разработанный киевским ООО «ТТЦ «Авиа-радио сервис» и бортовая интегрированная аппаратура навигации и посадки «Курс-93М-В», разработанная Киевским НИИ радиоаппаратуры.

Вообще потенциал истребителя еще не до конца оценен – ресурс планера у него гораздо больше, чем у того же МиГ-29, и варианты модернизации тоже гораздо более интересны для повышения обороноспособности Воздушных сил ВСУ.

Несколько пополнен и вертолетный парк – в состав 16-й отдельной бригады армейской авиации в Бродах и 456-й бригады транспортной авиации переданы два Ми-8МТ. Причем интересно, что одна машина переоборудована в вариант спасательного. То есть опыт войны на Донбассе понемногу начинает внедряться в жизнь. Ведь еще летом 2014 г. военные отмечали полное отсутствие специализированных вертолетов для проведения операций для спасения катапультировавшихся над вражеской территорией летчиков.

Снова-таки отметим, что переданы всего лишь капитально отремонтированные борты довольно устаревшей модификации. Ведь последние несколько лет как армия, так и другие силовые структуры (пограничники, НГУ, МВД) получают модернизированные в Запорожье Ми-8МСБ с новыми двигателями и радиоэлектронным оборудованием отечественного производства.

По всей видимости, это связано, во-первых, с недостаточным финансированием (даже увеличенный военный бюджет не может покрыть все потребности армии), так и с тем, что Ми-8МСБ сейчас массово переоборудуют под боевые с возможностью использования противотанковых ракет «Барьер-В».

Интересным выглядит передача сразу четырех комплектов беспилотного авиационного комплекса Spectator M (12 аппаратов) для нужд армии. Как следует из открытых источников, сразу три комплекта получит 14-я отдельная механизированная бригада и один – 24-я отдельная механизированная бригада им. короля Данила.

Этот достаточно удачный вариант беспилотника средней дальности хоть и принят на вооружение ВСУ «до конца особенного периода» еще в декабре 2017 г., однако не получил у армейцев большого распространения. До осени 2018 г. он был основным у Госпогранслужбы, которая купила как минимум 11 таких комплексов. Эти аппараты довольно успешно эксплуатируются с конца 2016 г. для воздушного мониторинга государственной границы экипажами Львовского, Мукачевского, Подольского, Луцкого пограничных отрядов, а также 10-го мобильного пограничного отряда «Дозор» и Учебного центра ГПСУ. Теперь вот они массово пошли и в армию.

Появление достаточного количества таких беспилотников позволит в какой-то мере решить одну из главных задач – контроль ближнего тыла противника и координацию усилий разных родов войск.

Подводя итог, можно говорить о том, что Воздушные силы ВСУ понемногу повышают свою боеготовность. К сожалению, на данный момент исключительно за счет модернизации самолетного и вертолетного парка, доставшегося от СССР. Реальный рывок будет, когда страна все-таки найдет возможности для закупки техники западного производства.

А пока – до конца года мы увидим еще несколько церемоний передач военной техники. Уже анонсирована передача зенитно-ракетных комплексов и другого оборудования для противовоздушной обороны.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»