Крымскотатарские активисты приехали в Москву поддержать захваченных Россией украинских моряков

Активисты передали незаконно удерживаемым украинским военным собранные вещи и продукты.

Крымскотатарские активисты приехали в Москву, чтобы передать захваченным украинским военнослужащим, находящимся в СИЗО «Лефортово», собранные на полуострове вещи и продукты. Об этом рассказал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелялов.

«Мы с друзьями, отчаянными и отважными людьми, взяли на себя ответственность привезти собранные в Крыму передачи, вещи, продукты. И при помощи наших друзей здесь в Москве передать украинским морякам в руки, чтобы они находясь в том столь невеселом месте чувствовали себя нормально», – сказал Джелялов.

Опубліковано Nariman Dzhelalov Неділя, 2 грудня 2018 р.

27 ноября активисты объявили о сборе средств в Крыму для захваченных ФСБ украинских военных моряков. В первый же день удалось собрать около 140 тыс. рублей, а также еду, одежду, предметы первой необходимости. Однако к моменту сбора украинских моряков уже вывезли из Крыма в Москву.

Напомним, 25 ноября российские пограничные корабли обстреляли и захватили в плен три украинских судна: два бронекатера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу». В плен попали 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и были прооперированы в керченской больнице.

«Украинско-Российское обозрение»