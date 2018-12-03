«Шпион не пишется «журналист». Российские пропагандисты из ГРУ в Британии

В Британии разгорелся шпионский скандал, в центре которого оказались российские пропагандисты с журналистской аккредитацией в Британии.

Минобороны Великобритании сообщает, что российские журналисты якобы пытались проникнуть на одну из британских военных баз. Съемочная группа «Первого канала» была замечена рядом с дислокацией 77-й армейской бригады, занимающейся кибербезопасностью. «Российские журналисты» вели съемку из автомобиля, а британские власти подозревают их в шпионской деятельности, пишет на страницах «Газета.Ru» Иван Жуковский.

Министерство обороны Великобритании распространило секретное уведомление, в котором предупредило командования различных военных объектов Туманного Альбиона о попытках «российских журналистов» проникнуть на территорию одной из военных баз. Об этом сообщает издание «The Daily Mail» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным британского минобороны, журналисты «Первого канала» были замечены возле места дислокации 77-й армейской бригады. Это подразделение Сухопутных войск Ее Величества занимается кибербезопасностью, борьбой с террористической пропагандой в Сети, психологическими операциями, работой в социальных сетях и в даркнете.

«Российские журналисты» вели съемку военной базы, находясь в своем автомобиле, говорится в публикации. Британские военные заподозрили их в шпионской деятельности.

Вскоре после этого «журналист» Тимур Сиразиев, являющийся виновником торжества, заявил в разговоре с РИА «Новости», что «минобороны Британии говорит неправду».

«Это вообще неправда, мы никуда не пытались проникнуть. Я пришел на КПП, представился, сказал, что мы хотим пообщаться. А до этого я написал сообщение в пресс-службу минобороны, но они не ответили», – подчеркнул журналист «Первого».

По его словам, британский часовой отказался разговаривать с «журналистами», однако проверил у них документы. Никакого «секрета» из съемок базы россияне не делали, подчеркнул Сиразиев. Оператор Дмитрий Волков вел съемки, сидя на пассажирском кресле автомашины.

«Журналист» отметил, что информацию о местоположении базы 77-й бригады можно найти в англоязычной «Википедии». База находится в графстве Беркшир, и найти ее «очень легко», добавил Сиразиев, передает «ФАН».

Вспышка «шпиономании» в Англии случилась после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в городке Солсбери в начале марта 2018 года. Скрипаль-старший был завербован в 1990-х годах британской «Secret Intelligence Service» («SIS»). Свои действия Скрипаль мотивировал тем, что «присягу он давал Советскому Союзу, а не этой стране РФ». В 2004 году он был арестован и осужден по обвинению в госизмене, однако в 2010 году его обменяли на российских разведчиков и предоставили убежище в Великобритании.

Отравленных Скрипалей доставили в больницу, где они находились в коме на протяжении двух месяцев. Врачи опасались за жизнь пострадавших, но все же смогли спасти их и привести в сознание. Сейчас местоположение Сергея и Юлии Скрипалей неизвестно. Предполагается, что они могут находиться на одной из военных баз острова. В отравлении Скотленд-Ярд подозревает двух россиян – Руслана Боширова и Александра Петрова, которые являются сотрудниками российских спецслужб.

В начале октября британский министр иностранных дел Джереми Хант заявил, что намерен «покончить с сетью агентов ГРУ» в Великобритании. Он подчеркнул, что «при правительстве консерваторов у Британии очень простое сообщение для Кремля».

«Если вы попытаетесь запугивать нашу страну, если вы будете использовать химическое оружие и не будете подчиняться международным правилам, то очень дорого заплатите», – заявил начальник Форин-офиса, передает «НСН».

Тем не менее, заявления о «русской угрозе» звучали в Лондоне и до дела Скрипалей – в январе 2018 года глава министерства обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Москва разрабатывает план по уничтожению жизненно важной инфраструктуры страны.

«Они будут думать так: «Как мы можем сделать очень больно Великобритании? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, на самом деле спровоцировать тысячи, тысячи, тысячи смертей и фактически попытаться создать полный хаос в стране», – заявил он.

Уильямсон подчеркнул, что внимание России привлекают в первую очередь газопроводы и энергетические кабели, связывающие Туманный Альбион с континентальной Европой. Сейчас три миллиона домов в Британии обеспечиваются энергией от трех газопроводов с континента и четырех энергокабелей.

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин заявил, что у британского министра обороны Гэвина Уильямсона «нет пределов фантазии».

«Конечно, это делается, чтобы показать, что есть якобы агрессия со стороны России, поскольку тем самым они пытаются оправдать вырабатывающуюся у них стратегию, которая будет носить наступательный характер», – подчеркнул Швыткин.

Иван Жуковский, «Газета.Ru»