За последние три дня Россия не впустила на свою территорию более сотни украинских граждан

Россия, в отличие от Украины, не вводил официальных запретов на въезд украинских граждан, но отказывает украинцам во въезде без объяснения причин.

Государственная пограничная служба не пустила в Украину за последнии три дня почти 100 россиян, Россия отказала 110 украинцам во въезде. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Интерфакс-Украина».

«Только в течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила почти 40 наших соотечественников, а всего за последние три дня эта цифра достигает более 110», – рассказал спикер Госпогранслужбы.

По его словам, Россия применяет запрет без объяснений, в отличие от украинской стороны. Демченко напомнил, что российские власти обещали не применять «зеркальных» санкций к гражданам Украины.

При этом он добавил, что с начала действия ограничения непосредственно на границе Госпогранслужба не пропустила 99 граждан Россия, поскольку они не смогли подтвердить цель визита в Украину, не имели надлежащих документов для въезда в страну или превысили срок разрешенного пребывания в Украине.

В целом с 30 ноября пересекли границу более 780 граждан России.

Напомним, Госпогранслужба ограничила въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет на время военного положения. Также Украина также закрыла въезд в аннексированный Крым для всех граждан иностранных государств. Пересечь админграницу теперь можно только по украинскому паспорту.

«Интерфакс-Украина»