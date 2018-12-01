Россия стянула к границам Украины почти треть своих сухопутных сил, – Порошенко

Россия в оккупированных Донбассе, Крыму, и вдоль границы с Украиной развернула мощную армейскую группировку, составляющая почти треть численности сухопутных сил.

Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тыс. военнослужащих РФ. Об этом 1 декабря заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии передачи техники Вооруженным силам – модернизированных боевых самолетов, вертолетов и беспилотников в Киевской области.

«Вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов», – сказал Глава государства.

Недавня провокація у Керченській протоці спрямована не лише проти України. Кремль далі випробовує на міцність світовий порядок – чи згодиться світ на перетворення Азовського, а далі і Чорного морів на «російське озеро». Це колосальна загроза, на яку ми разом з союзниками шукаємо належну політико-дипломатичну відповідь. Але наше внутрішня правильна відповідь – це посилення українського війська сучасними засобами озброєння та військової техніки, у першу чергу засобами протиповітряної оборони: зенітно-ракетними комплексами та винищувачами. Українські льотчики також отримують нову та відремонтовану авіаційну техніку. Серед них – винищувачі, навчально-тренувальні літаки, гелікоптери та безпілотники. Кожна нова одиниця бойової техніки, яку ми передали сьогодні Збройним Силам – це вагомий внесок у національну обороноздатність, у безпеку наших громадян. Опубліковано Петром Порошенком Субота, 1 грудня 2018 р.

Порошенко добавил, что в акваториях Черного, Азовского, Эгейского морей выполняют задания более 80 кораблей и 8 подводных лодок РФ, в том числе ударных – 23 корабля и 6 подводных лодок.

«Недавняя провокация в Керченском проливе направлена не только против Украины. Кремль дальше испытывает на прочность мировой порядок – согласится ли мир на преобразование Азовского, а дальше и Черного морей на «русское озеро», – сказал Порошенко.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские военные захватили украинские военные катера «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. Оккупационный суд Симферополя арестовал всех моряков на два месяца, их перевезли из Крыма в Москву.

Украина расценила захват кораблей как акт военной агрессии и в ответ ввела военное положение в 10 пограничных областях до 26 декабря 2018 года.

«Украинско-Российское обозрение»