Цимбалюк: Российский информационный таран «Мария»

Захарова прямо угрожает Украине оккупацией и обещает преобразовать диппредставительства в российские региональные структуры.

Размышления спикера МИД России о терпении российского народа и судьбе диппредставительств Украины в РФ, – об этом рассказывает в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Мечты на тему, как генконсульства России в нашей стране трансформировать в филиалы МИДа в регионах – то есть повторить опыт Крыма.

Ранее Роман Цимбалюк рассказывал о том, что Путин «снизошел» до своих откровений насчет российского акта агрессии против Украины в Керченском проливе.

Президент РФ впервые лично прокомментировал вооруженное нападение на украинские корабли в Черном море и захват в плен наших моряков, – рассказывает в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

По традиции российский лидер объявил о братстве и близости украинского и российского народов. Причем делал он это одновременно с судами в оккупированном Крыму, которые арестовали украинских военнопленных.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»