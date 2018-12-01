Кремль отомстил Трампу за унижение в Аргентине

Скандал по фактам прямых контактов президента США Трампа с нацлидером России Путиным обрастает новыми подробностями. На этот раз «слив» компромата осуществил Кремль.

В кремле обиделись на президента США Дональда Трампа и решили отомстить, показав письмо Трампа к Владимиру Путину времен его работы главой администрации президента России. Это может быть небольшой частью российского архива о американском президенте, считает журналист Юрий Карин, написавший об этом в Facebook.

«О понятиях гэбнявых посонов из питерской подворотни или привет спецпрокурору Мюллеру: Когда тебя за крысятничество и подляны(Крым, Донбасс, Азов, Солбсери и др) опустили старшие (G20) и дали ложку с дыркой (не пожали руку), то ты естественно бьешь первым(сдаешь обидчика мусорам)», – пишет журналист.

Карин подчеркивет, что любые связи с российским руководством опасны из-за политической токсичности, а так же патологической непорядочностью обитателей кремлевских кабинетов. Последнее обстоятельство журналист выводит в главный фактор риска для любого публичного западного политика.

«Мораль. Любой контакт с поголовьем Одичалой может быть использован против Вас. Никогда не отмоешься…», – подчеркнул Карин.

В заключение журналист извиняется за использование при написание своего поста «высокого слога», более свойственного питерским подворотням, чем уважающим себя печатным изданиям.

«Прошу пардону за использование диалектизмов официально-делового стиля спецслужб Одичалой», – отмечает Карин.

О понятиях гэбнявых посонов из питерской подворотни или привет спецпрокурору МюллеруКогда тебя за крысятничество и… Опубліковано Yury Karin Субота, 1 грудня 2018 р.

Ранее сообщалось о наличии у Кремля компромата на Трампа. Телеканал «CNN» сообщил 10 января 2017 года, что секретные документы, представленные Бараку Обаме и еще тогда избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что русские имеют компрометирующую информацию о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт «BuzzFeed» опубликовал этот «документ», однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

Скандальное досье, составленное бывшим сотрудником британских спецслужб Кристофером Стилом, среди прочего, содержит утверждение, что во время посещения Москвы в 2013 году российские спецслужбы якобы задокументировали неподобающее поведение с его стороны в отеле.

По словам бывшего директора ФБР Джеймс Коми, будущий президент во время своего визита в Москву пользовался услугами проституток. Впервые об этом заявил бывший офицер британской разведки Кристофер Стилом, работая на компанию Хиллари Клинтон. Коми называет собранный материал «заслуживающим внимания»,

Он подчеркнул, что Трамп развлекался с девушками по вызову на кровати, в которой раньше спали Барак и Мишель Обама. При этом политик требовал от проституток выполнения всех его извращенных фантазий, которые были на грани. Сам президент отрицает, что такое было в реальности.

Данные о полетах, полученные «Bloomberg», показывают, что Дональд Трамп таки провел ночь в Москве в ноябре 2013 года, хотя он сам неоднократно отрицал это.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с директором ФБР Джеймсом Коми (впоследствии уволенным) дважды заявлял, что в ходе проведения конкурса «Miss Universe» 2013 года в Москве он там не ночевал.

Согласно записям Коми о его встречах с Трампом в 2017 году, президент США сказал, что московская поездка была такой короткой, что его голова не коснулась подушки – даже на одну ночь.

«Он сказал, что прибыл утром, делал мероприятия, затем сходил в душ и оделся для приема в отеле, а затем отправился на мероприятие. Впоследствии он вернулся только, чтобы получить свои вещи, потому что в ту же ночь они отправились в Нью-Йорк на самолете», – говорится в записях Коми.

Реконструкция событий показывает, что Трамп провел в Москве 45 часов, его путешествие в Москву началось в Северной Каролине в четверг, 7 ноября 2013 года. В то время как записи о полетах показывают, что личный самолет Трампа вернулся в Нью-Йорк в ту ночь из Ашвилла, Северная Каролина, сам Трамп, по-видимому, не был на борту.

Вместо этого Трамп вылетел в Москву на частном самолете Bombardier Global 5000, принадлежащем Филу Руффину, его партнеру по отельному бизнесу, сообщала New York Times в январе 2017 года.

Согласно записям «FlightAware», этот самолет вылетел из Ашвилла в аэропорт Внуково 7 ноября вечером и приземлися в Москве утром в пятницу, 8 ноября.

Отель «Ritz-Carlton», где, как сообщал Арас Агаларов, остался Трамп, находится в часе езды оттуда.

Юрий Карин, Facebook