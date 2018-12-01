Российская шпионка Бутина принимает американское гражданство

Бутина, арестованная за шпионаж в США и освобождения из под стражи добивалась Россия – пошла на сделку со следствием и согласилась принять американское гражданство.

Российская шпионка Мария Бутина согласилась пойти на сделку со следствием и принять гражданство США. О согласии Бутиной пойти на сделку со следствием и получить американское гражданство написала на своей странице в Facebook Ольга Булгакова.

Мария Бутина согласилась получить американское гражданство. Соответствующее ходатайство внесено спецслужбами США после того, как Бутина пошла на сотрудничество.

«Гражданка Бутина, на защиту которой был брошен весь медиаресурс страны, останется жить в США. Фееерично…» – подчеркнула Булгкова.

Мария Бутина согласилась получить американское гражданство. Соответствующее ходатайство внесено спецслужбами США после… Опубліковано Olga Bulgakova Пʼятниця, 30 листопада 2018 р.

Ранее агентство «Bloomberg» сообщило, что правительство США и Мария Бутина совместно сделали запрос в суд с ходатайством отложить сроки рассмотрения дела, чтобы успеть составить итоговое соглашение. Сторонам осталось лишь оформить детали сделки, при этом ее суть пока остается неизвестной.

Заместитель председателя Банка России Александр Торшин, попавший под санкции США, покидает свой пост. Уход Торшина из ЦБ после «дела Бутиной» был вопросом времени, рассказал собеседник «BBC».

Официально Александр Торшин покидает свой пост в ЦБ в связи с выходом на пенсию, сообщил регулятор 30 ноября. Торшин занимал этот пост с января 2015 года, 27 ноября ему исполнилось 65 лет.

«В ЦБ его хобби, а Торшин – сторонник легализации боевого короткоствольного оружия) стало для всех неприятным сюрпризом. В Америку он ездил во время своих отпусков, ЦБ его никогда туда не отправлял. О его участии в молитвенном завтраке у президента Трампа вообще узнали постфактум, он никого не предупреждал. ЦБ сторонится политики и его деятельность вне банка неприятно удивила его руководство», – говорит собеседник.

После ареста Бутиной Торшин не давал комментарии масс-медиа. Он не был доступен по телефону, а сотрудник его приемной в ЦБ в июле и августе говорила «BBC», что Торшин в длительном отпуске до сентября. В сентябре в приемной сказали, что Торшин, не выходя из отпуска, ушел на больничный.

«Украинско-Российское обозрение»