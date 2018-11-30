В оккупированном Крыму Россия увеличила свою авиационную группировку

Россия продолжает превращать оккупированный Крым в «непотопляемый авианосец». На аэродром «Бельбек» под Севастополем стягивают истребительную и другую военную авиацию.

На открытые стоянки аэродрома «Бельбек» вблизи Севастополя Российская Федерация стянула истребители и другую военную технику. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало эту информацию.

«По результатам обработки спутниковой съемки на открытых стоянках аэродрома «Бельбек», который расположен вблизи Севастополя, зафиксировано 24 единицы самолетов истребительной авиации, среди которых 16 самолетов СУ-27 различной модификации, 8 самолетов – МИГ-29, а также около 150 спецавтомобилей и другой военной техники», – говорится в сообщении.

В МинВОТ отмечают, что, по оценкам специалистов, увеличение количества стоянок самолетов и мест хранения авиационного вооружения на военной части аэродрома может быть использовано для повышения возможностей по приему боевой авиации, в том числе стратегической.

«Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, что будет держать в напряжении весь Европейский континент», – подчеркивают в министерстве.

В апреле 2018 в Крыму вблизи Севастополя было выявлено строительство второй посадочной полосы на военном аэродроме «Бельбек». Соответствующие данные были получены с помощью космической съемки. Новая полоса расположится параллельно к уже существующей ВПП и будет длинной около 4 тысяч метров.

«Бельбек» является аэродромом совместного базирования, на котором с 90 годов была расположена 204 бригада тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также выполнялись гражданские рейсы по перевозке пассажиров. С 2002 года «Аэропорт «Бельбек» получил статус международного.

После аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году аэродром «Бельбек» обслуживал исключительно военно-воздушные силы РФ и гражданские рейсы не осуществлялись. В то же время, на его базе были расположены два авиационных полка ВВС РФ.

МинТОТ